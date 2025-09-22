英超｜曼城罕有「泊大巴」卻功虧一簣 哥迪奧拿無奈：不想這樣踢
撰文：威廉神
出版：更新：
曼城在昨晚（21日）的英超大戰對阿仙奴大部份時間保持領先，但最終在補時被逼和，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）今仗選擇收起招牌控球，改以「摩連奴式泊大巴」防守，引來球迷熱議。
比賽踢到76分鐘，曼城換走前鋒夏蘭特（Erling Haaland），改派防中尼高干沙利斯（Nico González）上陣，以近乎「5-5-0」的陣式全軍退守，場面難免令人想起哥帥以往的宿敵摩連奴。
曼城全場控球率僅32.8%，是哥迪奧拿執教601場聯賽以來的最低紀錄。當馬天尼利在93分鐘扳平，鏡頭捕捉到哥帥面露痛苦神情，完場後只能無力地向客隊球迷拍掌致意，並垂下雙肩、無精打彩地返回球員通道。
賽後哥帥解釋：「我們不想這樣踢，但對手更強時，我們就要縮後防守，等待反擊機會。當然，我寧願不這樣做，但有時在這個等級的賽事，你不得不調整。」
他同時強調，連場硬仗令球員疲於奔命：「我們真的非常疲憊。對拿玻里的比賽消耗很大，之後只得一天恢復，然後再要花4至5小時前來倫敦。阿仙奴近兩年一直是爭標份子，還踢到歐聯四強，這場比賽難度極高。我們很多球員有傷在身，情況十分艱難。」
雖然他承認對結果失望，但仍為球隊防守上的付出感到驕傲，不過曼城在英超開季5場僅得7分，仍創下近19年來的最差開局；今仗雙方賽和，亦令5戰全勝的利物浦在榜首獲得5分優勢。
