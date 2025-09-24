英格蘭聯賽盃｜利物浦晉級　艾基迪基入球後「愚蠢行為」被逐離場

利物浦昨晚（23日）出戰英格蘭聯賽盃第三圈，在主場以2：1險勝修咸頓，高價新兵伊沙克（Alexander Isak）首度為紅軍建功，但焦點卻被因「愚蠢行為」而兩黃一紅被逐離場的法國前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）搶走。



英格蘭聯賽盃 利物浦2：1修咸頓。（Getty Images）

在43分鐘，費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）截得對手門將麥卡菲傳球妙傳，伊沙克冷靜射入，取得加盟利物浦後首個入球。與上仗擊敗愛華頓相比，領隊史諾排出一個截然不同的陣容，然而紅軍表現未如理想，在76分鐘更被查爾斯（Shea Charles）把握遠藤航回傳失誤扳平。

紅軍再度發揮末段戰鬥力，86分鐘，艾基迪基接應基艾沙妙傳再度領先，卻在入球後衝到球迷面前脫下球衣並高舉慶祝，似乎忘了自己有黃牌在身，兩黃一紅被逐，令紅軍只能以10人應戰直至完場。他是在半場入替伊沙克，卻很快因為一次犯規後將皮球拋起空中，被球證出示第一面黃牌警告。

領隊史諾（Arne Slot）賽後語帶不悅，直斥麾下行為愚蠢：「不是因為那是第二張黃牌才愚蠢，即使沒有黃牌在身，那樣的慶祝方式都不聰明。他第一張牌本身就不應該出現，完全不必要。然後再脫衣慶祝，這實在難以理解。」史諾強調，入球固然重要，但應該記住隊友才是最大功臣，「這不是連過3人然後射入死角，如果是今晚這樣的入球，我第一時間會感謝基艾沙的傳送，而不是表現成這是屬於自己的時刻。」他補充，相信艾基迪基會吸取教訓，「年輕球員都會犯錯，我肯定他不會再重蹈覆轍。」

艾基迪基在賽後亦在社交媒體致歉，承認當時被興奮情緒控制，並感謝球迷與隊友支持。不過，他將因紅牌而需要停賽，缺席周末對水晶宮的英超比賽。

至於「開齋」的伊沙克在半場已被換出，相信史諾是為周末比賽作準備，這個瑞典前鋒表示感覺狀態漸入佳境，而在艾基迪基意外停賽下，勢如願在英超獲得更多上陣時間 。