英格蘭聯賽盃｜車路士反勝英甲林肯城 19歲青訓一傳一射成救世主
撰文：威廉神
出版：更新：
車路士昨晚（23日）在英格蘭聯賽盃第三圈，作客面對英甲球隊林肯城一度落後，但19歲青訓翼鋒泰列基佐治（Tyrique George）下半場一傳一射，助球隊反勝2：1，逃過爆冷出局的厄運。
車路士上半場表現混亂，門將菲臘佐真遜（Filip Jörgensen）多次處理高空球失誤，42分鐘更因隊長安素費南迪斯（Enzo Fernández）後場橫傳失誤，被林肯城的Rob Street射破大門。數據顯示，第三級球隊林肯城在對方禁區內觸球次數高達21次，遠多於車路士的10次。
易邊後車路士火速反撲，48分鐘泰列基佐治在禁區邊勁射中柱後入網，他兩分鐘後再妙傳予保拿洛迪（Facundo Buonanotte）突入禁區破網，短時間內將比數反超前。餘下比賽林肯城繼續憑死球製造威脅，但藍軍總算守住勝果。
對不少球迷而言，泰列基佐治仍屬陌生名字。這名19歲小將今年夏天一度接近以2200萬鎊（約2.31億港元）轉會富咸，最終交易告吹，反而獲領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）留下在一隊爭取機會。本職翼鋒的泰列基佐治今季4度獲一隊上陣機會，今仗更是首度正選披甲，客串單箭頭仍有出色表現。
馬列斯卡賽後承認上半場非常失望，但讚賞小將挺身而出：「我們知道林肯城是英甲踢法最直接的球隊之一，長傳、死球和邊線球都要應付得更好。上半場表現不合格，所以我在更衣室裏相當嚴厲，但下半場球員表現好多了。泰列基的入球和助攻非常關鍵，這對他本人和球隊都很重要。」
