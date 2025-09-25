英格蘭聯賽盃｜阿仙奴曼城過關希斯基兄弟同亮相 第4圈抽籤出爐
撰文：威廉神
出版：更新：
英格蘭聯賽盃第3圈在昨晚（24）完成所有比賽，英超球隊阿仙奴、曼城、紐卡素及熱刺均擊敗較低級別球隊，順利過關。
阿仙奴作客鬥英甲球隊維爾港，主帥阿迪達今仗大幅輪換，與上輪聯賽對曼城相比作出9個調動，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）早段建功，惟遲遲未能拉開比數，至86分鐘由李安度杜沙特（Leandro Trossard）再度充當後備殺手，為球隊鎖定2：0勝局。球隊主將布卡約沙卡（Bukayo Saka）今仗正選上陣超過一小時，繼續累積比賽時間以恢復狀態。
曼城同樣作客以2：0擊敗英甲的哈特斯菲爾德，昔日英格蘭射手希斯基（Emile Heskey）的兩名兒子 —— Reigan及Jaden同場亮相。藍月亮今仗正選派出6名青訓，後段再換入這對兄弟檔，主帥哥迪奧拿賽後亦形容：「相信他們的父母會非常自豪。」至於壓陣的菲爾科頓（Phil Foden）亦延續近期佳態，交出入球兼助攻，成為曼城晉級功臣。
熱刺主場以3：0大勝英甲唐卡士打，紐卡素主場以4：1淘汰英甲巴拉福特。
第4圈賽事抽籤結果亦已揭曉，比賽將於10月底舉行，當中包括多場英超對碰，另外在第2圈淘汰曼聯的英乙球會甘士比亦再晉一級，將挑戰賓福特：
阿仙奴 vs 白禮頓
甘士比（英乙） vs 賓福特
史雲斯（英冠） vs 曼城
紐卡素 vs 熱刺
域斯咸（英冠） vs 卡迪夫城（英甲）
利物浦 vs 水晶宮
狼隊 vs 車路士
韋甘比（英甲） vs 富咸
