英超｜阿仙奴絕殺紐卡素　兩次死球戰術逆轉　馬連奴：保持信念

阿仙奴在聖占士公園球場上演戲劇性逆轉，於補時反勝紐卡素，不僅拉近與榜首利物浦的距離，亦再次展現爭標實力。賽後主帥阿迪達與功臣米基爾馬連奴（Mikel Merino）均強調，這場勝仗彰顯球隊的韌力與心態。



英超紐卡素1：2阿仙奴，米基爾馬連奴（23號）取得入球一刻。（Getty Images）

兵工廠踢到83分鐘仍然落後，但阿迪達再次憑後備兵力及精心設計的死球戰術改變戰局。先有馬連奴接應迪格蘭賴斯（Declan Rice）短角球組織後傳中破網，隨後加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）於補時6分鐘頭槌建功，完成逆轉。阿迪達難掩興奮在場邊激動慶祝，他賽後直言：「以這樣的方式取勝，感覺實在太美妙。這場比賽是個大好的宣示機會，向所有人及我們自己證明我們是個優秀團隊。」

英超紐卡素1：2阿仙奴，米基爾馬連奴建功後慶祝。（Getty Images）

阿迪達過去3度領軍作客聖占士公園均吃敗仗兼未能取得入球，但今次他憑調動再度奏效。繼早前多場比賽後備球員發揮關鍵作用，今仗輪到馬連奴挺身而出。這名曾效力紐卡素一季的中場，雖然入球後有躍起握拳慶祝，卻隨即與隊友一同飛奔回到中圈，爭取盡快再下一城。他賽後解釋道：「其他球隊在多次角球未有收穫後可能會失去信心，但我們保持信念，直到最後一秒仍然堅持，最終得到回報。」

英超紐卡素1：2阿仙奴，加比爾馬加希斯頂入絕殺頭槌。（Getty Images）

阿仙奴近季死球戰術的威力有目共睹，自2023/24球季以來，球隊在英超36次透過角球取得入球，比最接近的球隊多出15次。

前英格蘭國腳祖赫特（Joe Hart）在分析時亦稱讚道：「賴斯那記傳中顯示他在困難時仍能找到解決方案，而整隊表現出來的勇氣和決心，正是冠軍球隊應有的特質。」