英超｜曼聯作客不敵賓福特 隊長般奴再射失12碼成罪人
撰文：陳智深
出版：更新：
英超周六早場，曼聯作客賓福特。曼聯在落後1：2下有隊長般奴費南迪斯射失12碼，未能扳平之下，最終以1：3不敵主隊。
曼聯今仗有馬菲奧斯根夏復出任正選，夥拍麥比奧莫及錫斯高以「三叉戟」攻堅，可惜未站穩陣腳，僅8分鐘即被主隊一腳長傳，前鋒伊戈泰亞高射入先開紀錄。
至20分鐘，伊戈泰亞高禁區內起左腳射下角，再度攻破曼聯門將比恩迪十指關，賓福特以2：0領先。
6分鐘後，曼聯前鋒錫斯高終於開齋，左腳射入令曼聯追至2：1接近比數。曼聯一球落後返回更衣室。
換邊後，曼聯繼續進攻搶回不少攻勢，至75分鐘獲得12碼，惜般奴費南迪斯射門角度太差，被主隊門將基利靴撲出，未能把握機會追平。
補時5分鐘，賓福特乘曼聯壓上下打突擊，由馬菲亞斯贊臣單刀射破曼聯大門，以3：1贏波。
賓福特正選陣容（4-2-3-1）
1 基利靴
33 米高卡約迪、22 彌敦哥連斯、4 雲丹貝治、2 艾朗希基
6 佐敦軒達臣、18 耶莫盧克
19 丹高奧達拉、24 丹斯加特、7 奇雲舒哈迪
9 伊戈泰亞高
曼聯正選陣容（3-2-4-1）
1 比恩迪
4 馬菲斯迪歷特、5 哈利馬古尼、23 勞基梳爾
2 達洛治、25 曼紐爾烏加迪、8 般奴費南迪斯、13 柏德列多古
19 麥比奧莫、10 馬菲奧斯根夏
30 錫斯高
