英超︱車路士負白禮頓5高層闖更衣室　馬列斯卡與藍軍現裂痕？

英超今周有不少意外戰果，其中一場正是車路士主場1：3不敵白禮頓。藍軍24分鐘由安素費南迪斯開紀錄，有個好開始，然而守將查洛巴53分鐘紅牌被逐，十人應戰下尾段連番失守，終告敗陣。

近日有傳聞指馬列斯卡（Enzo Maresca）帥位不穩，即使未必可信，但賽後班主在內5位球隊管理層進入更衣室，馬列斯卡宣稱那是「正常」做法，可是今夏車路士捧起世界冠軍球會盃的喜悅，恍惚已是很久之前的事。



英超︱車路士繼上周不敵曼聯後，10人應戰負白禮頓。（路透社）

車路士世冠盃高峰過後回到現實

意大利主帥馬列斯卡上季甫帶領車路士，即獲英超第4名及歐協聯冠軍，取得自「後艾巴莫域治」時代以來最佳成績，今年夏天再領軍贏得擴充版兼獎金豐厚的世冠盃。他們近年看似亂石投林式的收購，亦漸漸踏入收成期，貨如輪轉下在轉會市場收入還高過開支。

一切看來往好的方向發展，英超開季藍軍表現卻未符預期，聯賽頭6戰只得2勝2和2負，過去兩周更先後不敵曼聯和白禮頓，賽和水晶宮、賓福特，只曾擊敗韋斯咸和富咸。歐聯首仗亦以1：3負拜仁。每逢球隊成績不濟，各種真假難分的傳言成為「例牌菜」，有消息指主將高爾彭馬不滿在球隊中的戰術角色，甚至近日有指馬列斯卡失去更衣室信任，可能帥位不保云云。

英超︱車路士負白禮頓賽後有5位高層進入更衣室，馬列斯卡指出乃「正常操作」。（路透社）

5高層賽後闖入更衣室 馬列斯卡：正常操作

傳聞或未必可信，然而馬列斯卡近期確與管理層現裂痕，他近周中屢次公開發言針對球隊陣容深度和經驗不足，又大讚利物浦的轉會工作，曲線影射車路士的不足，車路士1：3不敵白禮頓賽後，聯席班主Behdad Eghbali、聯席體育總監Paul Winstanley及Laurence Stewart、以及負責羅致球員的兩位主管Sam Jewell和Joe Shields，5人齊進入車路士的更衣室。

馬列斯卡宣稱那是正常舉動，「他們常常在更衣室內，我們在更衣室內有個辦公室，每場比賽後我們都會坐下來討論比賽，今次亦不例外。」上季領軍獲得歐聯資格，新一季開展下來頭6仗聯賽只得8分，而且已吃下2連敗，壓力肯定愈來愈大。

英超︱韋碧克後備上陣梅開二度領白禮頓擊敗車路士，開心到飛起。（路透社）

近期屢次公開發言不滿球隊管理層

馬列斯卡近期已屢次發出針對管理層的言論，今年8月中他不滿球隊在防守上缺乏選擇，高維因傷長唞，他尋求高質替補，球會叫他「將就」用陣中其他選擇如查洛巴，韋士利科芬拿（Wesley Fofana），巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile），青年軍出身的19歲小將阿捷岩邦或新加盟的19歲新兵哈圖（Jorrel Hato）。馬列斯卡向傳媒說：「球會完全知道我的想法」，隨即指出除艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）外，陣中無球員能像高維那樣控球，而現在艾達拉比奧約亦受傷了。

車路士在轉會窗關上前，以4000萬英鎊從曼聯簽入翼鋒加拿祖，而不是夠份量的中堅。今周對林肯城的聯賽盃賽前記者會，他大讚利物浦，「如果他們繼續下去，我認為根本無可能追上他們，不止是我們，而是所有球會。他們自去年開始的工作相當出色，決定收購的球員亦顯示球會想再次衝擊英超和歐聯冠軍的決心。」

而在車路士不敵白禮頓後，馬列斯卡指球隊經驗不足，終負上昂貴代價。他亦曾提及收回外借到維拉的迪沙斯（Axel Disasi），「球會什麼也沒有說，所以並無任何消息。」