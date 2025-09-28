英超︱利物浦吃今季首敗　史諾冀球隊汲取教訓　水晶宮不敗升次席

利物浦吃下今季首敗，作客1：2不敵水晶宮。全場表現乏善可陳，即使再次展現80分鐘後的神奇力量——87分鐘憑後備上陣的基艾沙入球一度扳平，水晶宮補時7分鐘由今季從阿仙奴加盟的尼基迪亞（Eddie Nketiah）攻入絕殺球，主場2：1擊敗利物浦。

利物浦即使金身被破，落敗後仍以15分續排聯賽榜首，水晶宮不單成為英超唯一未敗之師，更以3勝3和升上次席，而升班馬新特蘭作客擊敗諾定咸森林後，亦升上第4位，加上第5位的般尼茅夫，聯賽榜前列排名相當陌生。



英超聯賽榜前列。（英超官網）

基艾沙87分鐘入球 利物浦未能重演反勝戲碼

英超應屆冠軍利物浦，今季人腳大變下開季表現其實並不穩健，尤其後防線漏洞不少，但奇跡地聯賽頭5仗全勝，歐聯對馬體會亦能贏波，一大關鍵就是他們總有辦法在80分鐘後取得致勝球。周中聯賽盃對修咸頓也是如此，加盟後狀態火熱的艾基迪基（Hugo Ekitike）86分鐘的入球助球隊2：1贏波晉級，可是他脫下球衣慶祝，拿下第2面黃牌被逐，今周英超對水晶宮需停賽。

水晶宮9分鐘便由沙亞先開紀錄，利物浦嘗試反撲，可是沒有艾基迪基，主帥史諾唯有派尚未操起狀態的伊沙克正選上陣，他全場無甚表現，加上一眾主力如沙拿亦演出差劣，而且水晶宮門將甸恩軒達臣亦有出準演出，直到87分鐘才由基艾沙妙射扳平。

英超︱利物浦87分鐘一度由基艾沙妙射扳平。（路透社）

紅軍破全勝金身 史諾：我們會汲取教訓

可是紅軍今次未如之前多次那樣反勝，水晶宮同樣由後備兵改變戰局，第4球證舉牌補時6分鐘，主球證遲遲未鳴笛，尼基迪亞趁「補上補」的補時7分鐘近門射入今場同樣神勇的艾利臣十指關，利物浦的全勝金身被破，以1：2敗陣。

賽後史諾表示，「我們會在所有比賽中汲取教訓，而像這樣的比賽，我們會學習得更多。」比起一班今場欠運的前場球員，利物浦的防線更令人擔憂，右閘巴特利猶如「災難」，半場率先被換出，中堅干拿迪今場亦遠在水準之下，未有受傷的情況下74分鐘被換走，，紅軍今季仍尚未找到最佳防守陣容。

尼基迪亞補時7分鐘的入球，助水晶宮絕殺利物浦。（路透社）

水晶宮升次席 新特蘭第四般茅第五

英超今季開季各支強隊表現起伏頗大，利物浦吃下首敗仍排榜首，曼城大勝後亦只是升上第6，車路士十人應戰下負白禮頓跌至第8，熱刺亦在狼隊身上失分，阿仙奴對紐卡素周日才踢，因此水晶宮擊敗利物浦後以12分暫時升上第二位。

熱刺、新特蘭和般尼茅夫同以3勝2和1負得11分，按得失球差分列第3、4、5位。曼城5：1大勝般尼後以10分排第6；阿仙奴同分並在今晚作客紐卡素，贏波可重返次席；得8分的車路士僅以得失球差力壓富咸排第8。曼聯負賓福特後跌至第14位，失去伊沙克的紐卡素頭5輪只得6分暫列第15。