英超︱曼聯又輸開季6戰3負　舒利亞道破阿莫林未被炒「幸運」理由

曼聯在新球季去蕪存菁，踢走不合主帥阿莫林心意的「Bomb Squad」4位成員辛祖、安東尼、拉舒福特和加拿祖，再以逾2億英鎊買入3位貴價中前場球員錫斯高、根夏及麥比奧莫，不用分心歐洲賽之下，開季成績依然慘淡，繼不敵阿仙奴及曼城後，周六作客以1：3負賓福特，6場聯賽已經輸掉第3場。

阿莫林賽後繼續不擔心個人前途，轉任球評的英格蘭名將舒利亞一語道破曼聯管理層尚未辭退他的理由。



曼聯以1：3負賓福特，6場聯賽已經輸掉第3場。（路透社）

曼聯開季繼續慘淡 6戰3負排第14

曼聯改革需時，上場2：1擊敗車路士以為是個好兆頭，今周又變回令球迷失望的樣子，作客賓福特20分鐘已落後到0：2，錫斯高26分鐘助紅魔追近至2：1，可是遲遲未找到扳平入球。最大機會是76分鐘曼聯獲得十二碼，但隊長般奴費南迪斯的射門，被今季由利物浦轉投賓福特的門將基利靴撲出，補時階段再失一球，終以1：3見負。

曼聯這種「進一步、退兩步」的表現，近年已經屢見不鮮，阿莫林帶領下，曼聯的33場英超聯賽，只得9勝7和，共獲34分，而且至今尚未試過連勝2場。上季以曼聯在英超史上最差的第15位完季，阿莫林承諾今季會有進步，暫時未能兌現，開季6戰只靠主場僅勝般尼和車路士，作客賽和富咸，以7分排第14位。

阿莫林：我從不擔心我份工

賽後阿莫林難免再受質疑，他以一貫作風回應：「我從不擔心我份工（I am never concerned about my job），我不是那種男人。那並非我的決定，只要我還身在這裏，我會每分鐘盡力做到最好。」

曼聯管理層多次強調對阿莫林的支持，然而沒有歐洲賽之下，聯賽成績依舊未見寸進，聯賽盃更在第2圈恥辱地遭乙組球隊甘士比踢出局，假如劣績持續下去，曼聯還能硬撐阿莫林多久？前威爾斯國腳艾殊利威廉斯稱，「我不想說他們會換主帥，但這個情況還可維持多久？我們似乎每周都在談論同一話題。」

舒利亞認為阿莫林尚未被辭退實在夠運。（Getty Images）

舒利亞：他真是很幸運

前英格蘭國腳舒利亞甚至指出，「阿莫林承受巨大壓力，可是管理層來到曼聯後已做出太多失誤，不能再犯錯聘阿莫林這一個。我認為他真是很幸運。」

阿仙奴名宿基昂更說，「曼聯表現不夠好，然後你看他的贏波率只較剛被（韋斯咸）辭退的樸達高出1%。他為何仍未被炒？」