英超｜維拉反勝富咸迎聯賽首勝　馬高施華：完全無法理解VAR決定

英超昨日（28日）阿士東維拉迎戰富咸，主隊在先失守下，最終以3：1反勝，打開今季聯賽勝利之門。不過，賽後焦點卻落在兩個爭議判決上，富咸主帥馬高施華（Marco Silva）對球隊兩度未獲判12碼表示難以理解。



英超 阿主東維拉3：1富咸，約舒亞京治兩度成為VAR「受害人」。（Getty Images）

開賽僅3分鐘，魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）為富咸先開紀錄，隨後比賽出現連串爭議。22分鐘，約舒亞京治（Josh King）於禁區內被維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）撲倒，裁判不單未判12碼球，更向京治出示黃牌，指他「誇張倒地」。兩分鐘後，京治的射門擊中馬迪卡殊（Matty Cash）的手臂，富咸再度要求12碼，但裁判同樣拒絕。兩次判決均獲VAR覆核確認，引起馬高施華強烈不滿：「對我們而言，今天的VAR決定完全無法理解。在禁區內被踢倒不是12碼，我不知道世界上哪裡會是如此。」

英超 阿主東維拉3：1富咸，約舒亞京治射門省中對方手臂。（網上截圖）

施華更質疑執法尺度不一致，並提到早前鬥車路士一役，賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon）因手球被判十二碼，與今場情況極為相似：「我想知道，為何同樣情況，一次是犯規，一次卻不是？」

英超 阿主東維拉3：1富咸，馬高施華質疑VAR決定。（Getty Images）

前英格蘭門將祖赫特（Joe Hart）評論時亦直言：「第一球並非12碼，但我認為（判罰插水）黃牌過重。至於馬迪卡殊那次，球的確射向龍門角落，他手臂外張卻未被判罰，這樣的標準實在難以理解。」

英超 阿主東維拉3：1富咸，奧尼屈堅斯打破入球荒。（Getty Images）

至於維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）今仗終結長達700分鐘的入球荒，助球隊獲得今季英超首場勝仗，賽後另一入球功臣約翰麥甘尼（John McGinn）表示：「屈堅斯近期受到很多批評，但同時得到隊友的愛與支持，希望這入球能令部份人閉上嘴巴。」