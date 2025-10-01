歐聯｜利物浦敗走土耳其吞兩連敗　沙拿坐後備　艾利臣傷出添煩惱

利物浦昨晚（30日）在歐聯（又譯歐冠）首階段作客加拉塔沙雷，最終以0：1敗走，連同上周英超錄得兩連敗，更有門將艾利臣比加（Alisson Becker）受傷。



歐聯 加拉塔沙雷1：0利物浦，門將艾利臣傷出。（Getty Images）

上半場16分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）於禁區內犯規，主隊鋒將域陀奧森漢（Victor Osimhen）射入12碼先開紀錄。在這個入球之前，加普（Cody Gakpo）的射門被前熱刺守將雲臣山齊士（Davinson Sánchez）在門前解圍，隨即被對方反擊最終失守，令利物浦處於被動。艾利臣在56分鐘作出關鍵撲救後感到不適，被迫退下火線，由夏季新加盟的馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）頂替。

歐聯 加拉塔沙雷1：0利物浦，沙拿（左）及伊沙克（中）均先列後備。（Getty Images）

歐聯 加拉塔沙雷1：0利物浦，沙拿（左）未能扭轉敗局。（Getty Images）

利物浦在英超不敵水晶宮後，主帥史諾（Arne Slot）今仗將沙拿（Mohamed Salah）留在後備席，直至62分鐘才與高價新兵阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）同時登場，但二人未能改寫戰局；另一以逾億鎊身價加盟的域斯（Florian Wirtz）亦再度表現平平。補時階段，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）在禁區內倒地，裁判一度判罰12碼，但經VAR覆核後推翻決定，利物浦最終未能逃過失利。

歐聯 加拉塔沙雷1：0利物浦，圖為紅軍主帥史諾。（Getty Images）

史諾賽後證實艾利臣將缺席周末對車路士的聯賽：「他感到不適，當球員無法繼續比賽時，通常情況不樂觀。」艾基迪基（Hugo Ekitike）亦報稱不適，在68分鐘被換出，將有待進一步檢查。