朗尼稱曼聯已失去靈魂　不信阿莫林可翻身：只是坐以待斃︱英超

曼聯1：3負賓福特，開季6仗已輸掉3場聯賽，前隊長朗尼（Wayne Rooney）繼早前指紅魔鬼在阿莫林麾下變得更差後，今次在個人Podcast節目《The Wayne Rooney Show》更直指曼聯「已失去靈魂」，變成他完全不認識的樣子。

他有兩子仍在曼聯青年軍，身為家長，他希望一隊的差勁狀況「不會影響到他們」。



曼聯負賓福特，開季6場已輸到第3場。（路透社）

朗尼：曼聯必須徹底改變

阿莫林領軍33場英超聯賽，至今未嘗連勝，僅累積34分，今季頭6場2勝1和3負，以7分排在第14位，球會表示仍支持這位葡萄牙少帥。朗尼在《The Wayne Rooney Show》中稱，曼聯已經「破碎」（broken），入場觀戰時他甚至抱着「預期他們會落敗」的心態。

他聲言，部分球員「不配穿上曼聯球衣」，直指球隊「需要一個新引擎」，而支持者目前「正在等待球會崩潰」。「我實在看不到任何能給予我任何信心的地方，我認為它需要作出重大轉變。主帥、球員，或是什麼都好。總之就是能令曼聯回來的任何東西。」

朗尼聲言，部分球員「不配穿上曼聯球衣」。（路透社）

「我們只是坐在那裏等待它崩潰」

曼聯自「後費格遜年代」不斷易帥，亦不斷刷新各項恥辱紀錄，阿莫林上季領曼聯得第15位，創英超聯賽排名新低，去到今季，作客不敵賓福特之後，曼聯已跨季連續8場作客未勝，並只得2和6負。

朗尼覺得，「班主需要發出明確訊息，無論是格拉沙，或是拉傑夫爵士，都必須有訊息說明球會正往哪個方向進發。現在我們只是坐在那裏等待它崩潰。」

朗尼認為曼聯假如繼續不作重大改變，「只是坐在那裏等待它崩潰」。（路透社）

「我所看到的並不是曼聯」

「曼聯的文化已經失去，我每天都在觀察，看着職員失去工作，人們離任。我有兩個孩子身在曼聯（青年軍），我真的希望這些事情不會影響到他們正在做的事。而我所看到的並不是曼聯。」朗尼更稱，「整間球會已變得完全陌生，我看不到球員在戰鬥，看不到個性，看不到對勝利的渴望。」

朗尼的心態跟廣大紅魔球迷雷同：「我入場睇比賽，內心已在預期：又是這樣——預期曼聯會落敗或者可能拿回1分。」他忿忿不平，「那甚至無關球場上的結果，球會的一切都需要修正，拉傑夫和英力士遇上真正的挑戰。我們看到任職20、30年的職員被辭退，他們都是球會非常重要的人。球會已失去靈魂，它需要新引擎，開啟新一頁。球會需要一些東西去重新啟動。」

朗尼認為阿莫林無法為曼聯扭轉乾坤。（路透社）

稱阿莫林「有大好前途」 卻不信他能在曼聯扭轉乾坤

對於阿莫林，朗尼拿自己來做例子，「我不知道發生什麼事，我曾嘗試當主帥但效果不是太好。我明白的，阿莫林跟我同年，他仍是個年輕主帥，我肯定他仍有大好前途，但正在曼聯發生的事情，那並不是曼聯。」

「我真心希望他可以扭轉乾坤，但若你問我：『是否相信他能做到？』根據我所看到的一切，老實說，我對此感到毫無信心。」