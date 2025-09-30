摩連奴領賓菲加倒戈　無損對車路士熱愛：「一生也是藍軍」︱歐聯

摩連奴離開費倫巴治，重返葡萄牙執教鞭，回到教練生涯起點賓菲加掌帥，今個周中他領軍重返史丹福橋，歐聯賽前記者會現場當眼處，正好放着一張摩連奴捧起英超獎盃的照片。

這位前車路士教頭揚言：「一生也是藍軍」（will always be a Blue），但已預備好在比賽期間的90分鐘將這份深厚的感情暫擱一旁。



歐聯︱摩連奴領賓菲加倒戈車路士，無損對舊東家的熱愛，豪言：「一生也是藍軍」。（路透社）

摩連奴：「I will always be a Blue」

摩連奴兩度執教車路士，3度領軍贏得英超冠軍，也獲得足總盃和3次聯賽盃。之後在國際米蘭再闖高峰，繼波圖年代再捧歐聯，在皇馬也能贏得西甲，可是重返英超在曼聯和熱刺均不算成功。去年離開任教3年的羅馬後，到土耳其在費倫巴治度過吵吵鬧鬧的球季，9月中接任為賓菲加主帥，重回25年前執教生涯的起點。

在賓菲加頭3仗取得2勝1和，周二迎來重大考驗——歐聯作客車路士。歐聯賽前記者會，摩帥被傳媒問到跟車路士的關係時，他毫無保留地說出對舊東家的熱愛，「我一生也是藍軍（I will always be a Blue）」，摩連奴豪言：「我是他們歷史的一部分，他們也是我歷史的一部分。我幫助他們成為更偉大的車路士，他們成就我成為更偉大的摩連奴。」

歐聯︱車路士對賓菲加賽前記者會，當眼處正好放上摩連奴捧盃的照片。（路透社）

他公私分明地說，「比賽開始前和結束後都是『我的車路士』，但在比賽期間那是『我的賓菲加』，那才是最重要的。」摩連奴續稱，「當我說『我不是藍軍』，唯一就是我明天要工作的時候。」

賓菲加辭退拿治（Bruno Lage），聘用摩連奴，連他本人也感到意外，「執教25年後，我預期回到葡萄牙是會帶領國家隊，而不是重返賓菲加。」他以此說明對生涯並無規劃，「我不會嘗試去想什麼會發生或不會發生，重點是付出一切。」

歐聯︱摩連奴稱在賓菲加非常開心。（路透社）

馬列斯卡：摩連奴是車路士傳奇

62歲的摩連奴說，「現在我在賓菲加，而且非常開心。即使是對我這種在足球圈打滾多年的男人而言，亦是個重大責任。因為各種原因，賓菲加是個巨大責任。」

舉行記者會的廂房，正好掛上摩連奴捧起英超獎盃的照片，車路士主帥馬列斯卡亦稱，「對我而言，摩連奴是球會傳奇。他在意大利也是國際米蘭傳奇，為他們贏得歐聯。他早已證明是自己個重要的教練，現在依然如是。」

史丹福橋球場內，主場球迷至今依然會高唱摩連奴的名字。車路士即使上季贏得歐協聯，今夏贏得世冠盃，今季開季並不順利，英超剛吃下連敗，歐聯首仗亦不敵拜仁慕尼黑。當馬列斯卡被問到如何才能令主場球場高唱他的名字，這位意大利教頭回應，「或許要繼續贏得獎盃，我記得上季曾有球迷在唱：『我們的車路士回來了』（We have our Chelsea back）。