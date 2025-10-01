歐聯｜車路士1：０勝賓菲加　利物浦作客０：1不敵加拉塔沙雷

歐聯周二（ 9月30日）賽事，由車路士對由摩連奴領軍的賓菲加，結果以1：０勝出。另一英超球隊利物浦作客對陣加拉塔沙雷，則以０：1敗陣。



圖為2025年9月30日歐聯賽事，賓菲加Richard Ríos的烏龍球，助對手車路士勝出。（Getty Images）

車路士對賓菲加的賽事，在上半場18分鐘，由於賓菲加Richard Ríos的烏龍球，助車路士以1：０奠下勝局。

圖為2025年9月30日歐聯賽事，域陀奧森漢（Victor Osimhen）操刀罰球破網，為加拉塔沙雷先開紀錄 。（Getty Images）

至於加拉塔沙雷對利物浦的賽事，上半場16分鐘， 域陀奧森漢（Victor Osimhen）操刀12碼破網，為加拉塔沙雷先開紀錄，兩軍至完場未改寫比數。

同日歐聯賽事結果

阿特蘭大 2：1 布魯日

卡拉特 ０：5 皇家馬德里

馬德里體育會 5：1 法蘭克福

波杜基林特 2：2 熱刺

車路士 1：０ 賓菲加

加拉塔沙雷 ０：1 利物浦

國際米蘭 3：０ 布拉格斯拉維亞

馬賽 4：０ 阿積士

帕福斯 1：5 拜仁慕尼黑