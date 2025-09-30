紐奴領韋斯咸首仗賽和愛華頓　實幹教頭真的適合鎚仔幫？︱01球評

英超第6輪壓軸戰，愛華頓周一深夜主場對韋斯咸雙方踢成1：1，比起韋斯咸艱苦搶回1分或仍陷護級危機，焦點還是新上任的葡萄牙籍主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）身上。



英超︱韋斯咸作客愛華頓，紐奴領軍首仗與莫耶斯喜相逢。（路透社）

韋斯咸從兩種主帥中的無限輪迴

韋斯咸近年在選用主帥上，一直在實幹型與雄心壯志型教頭之間徘徊，莫耶斯兩度成功救亡仍不獲欣賞，由柏歷堅尼到盧柏迪古皆敗走收場，到今年1月韋斯咸辭退盧柏迪古，並找上曾經多隊欲搶的樸達，當時韋斯咸在聲明中是這樣寫的：「一位深受尊敬及炙手可熱的教練，樸達在2023年4月離開車路士後，一直等待合適的機會，他是董事局一致認為能帶領球會按目標和野心向前邁進的人選。」

可惜韋斯咸在樸達麾下戰績和表現均不似預期，他1月9日上任時鎚仔幫在聯賽榜排第14位，到季尾韋斯咸也是排第14。新一季失去古度斯的同時，逾億英鎊收購7員新兵，開季頭5仗1勝4負，聯賽榜排尾二，終把樸達辭退。護級形勢危急，莫耶斯卻已回愛華頓順風順水，韋斯咸今次找來另一實用型教頭紐奴，決定引來當地不少球評質疑：到底紐奴是否適合韋斯咸？

英超︱保雲為韋斯咸搶回1分。（路透社）

到底紐奴是否適合韋斯咸？

紐奴的領軍功力毋庸置疑，在狼隊教出風格和成績，即使在熱刺「閃電」被炒，之後到沙特執教伊蒂哈德及重返英超帶領諾定咸森林，成績皆有目共睹。可是他同時亦曝露「唔識湊老細」的弱點。韋斯咸董事局絕對不是「易湊」的老細，莫耶斯的例子已清楚不過，換上性格更鮮明紐奴，真的可以嗎？

一切猶如黑色幽默，紐奴在韋斯咸的首個考驗，正是面對莫耶斯帶領的愛華頓。球迷對董事局已經忍無可忍，紐奴領軍首仗，作客球迷直呼「炒晒成個董事局」（sack the board）。18分鐘愛華頓乘一次角球攻勢，憑米高堅尼的頭槌先開紀錄，韋斯咸並未氣餒，努力尋找入球機會，終在65分鐘由隊長查洛保雲的入球扳平1：1。

英超︱紐奴帶頭與球迷修補關係。（路透社）

紐奴帶頭冧韋斯咸球迷

紐奴領韋斯咸作客在愛華頓身上搶回1分，賽後他說球隊的「主要任務」是將球迷與球員重新團結起來，紐奴說到做到，賽後帶領球員往作客球迷區致謝，「我認為向球迷致謝是重要的，他們在周一晚上遠征利物浦市，給予我們熱情支持」，他聲言，「跟球迷更親近是我們的主要任務。」

「我們必須交出表現，讓球迷欣賞球員的努力，這是未來重要一步。」對於他領軍首仗球隊的演出，他總結，「我認為球隊表現不錯，這是困難一仗，對手是支好球隊，也是個艱難的作客地點。整體而言是場好的比賽，緊張激烈，雙方都有機會。給球員的訊息是：我們現在能如何競爭。」

雖說「新官上任三把火」，但他表示戰術上避免作出太多改變，專注在逐步提升表現方面，「當你加盟一間球會，重要的是慢慢改進，嘗試找出正確的選擇和解決方案。現在就要看我們如何改善球員的表現。」

以紐奴的領軍功力，班底不錯的韋斯咸在他手上成功護級絕對不足為奇。明知球迷極度不滿董事局，他甫上任便主動擔當橋樑修補跟球迷之間的關係，如此「識做」，若成績慢慢改善，管理層定必滿意，至於他的戰術風格，已是後話。