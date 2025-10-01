歐聯｜摩連奴重返史丹福橋　「車路士是我的歷史，我也是他們的」

前車路士主帥摩連奴（José Mourinho）昨晚（30日）帶領賓菲加作客史丹福橋，最終以0：1不敵主隊。雖然比賽結果未如理想，但這位葡萄牙名帥在這個與他淵源甚深的球場，仍然獲得車路士球迷熱烈歡迎。



歐聯 車路士1：0賓菲加，摩連奴向主場球迷致意。（Getty Images）

比賽唯一入球出現在上半場，車路士憑賓菲加中場里奧斯（Richard Rios）的烏龍球小勝，亦是藍軍今屆歐聯首場勝仗。比賽末段，後備上陣的祖奧柏度（João Pedro）兩黃一紅被逐，但未影響車路士勝局。

不過今仗的焦點始終是摩連奴。他曾在2004-07年及2013-15年兩度執教車路士，回到史丹福橋就像回到了家一樣輕鬆自然：在賽前與昔日子弟祖高爾（Joe Cole）閒談、為一名身穿藍軍球衣的小球迷簽名、在比賽期間向多次響起「摩連奴」呼聲的球迷揮手致意。即使比賽途中出現小插曲，賓菲加球迷向前球員安素費南迪斯投擲雜物，摩連奴見狀亦立即走到邊線，向球迷揮手示意冷靜。

歐聯 車路士1：0賓菲加，安素費南迪斯遭客軍球迷「招呼」。（Getty Images）

賽後車路士的新聞發布室擠滿了人，摩連奴距離當初首度登陸史丹福橋，一轉眼已超過20年，他在記者會上表示：「當年我首次來這裡時，沒有人期待我，充滿了疑問。現在大家都覺得我有魔法令事情成真。」現場還有一位前車路士資深員工，在球會工作了56年並在去年退休，今次亦特意回來，摩連奴顯然沒有忘記昔日交情，打趣詢問「我最愛的餅乾在哪？」對方隨即移開茶巾露出餅乾，場面相當溫馨。

歐聯 車路士1：0賓菲加，摩連奴領軍重返史丹福橋。（Getty Images）

「當然我很感謝車路士球迷。車路士是我的歷史，我也是他們的歷史。」摩連奴如是說。