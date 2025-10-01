意甲｜米蘭市議會批准出售聖西路球場　近百年歷史地標勢拆卸重建

意大利米蘭市議會昨晚（30日）經過近12小時的激烈討論，最終批准出售米蘭雙雄 ── AC米蘭與國際米蘭的主場聖西路球場，意味著這座擁有近百年歷史的地標很大機會將拆卸重建。雖然交易有待市政府最終確認，但兩隊有望以1.97億歐元（約18億港元）取得球場及周邊用地。



AC米蘭及國際米蘭一直共用聖西路球場作主場。圖為昨晚歐聯賽事，國際米蘭擊敗布拉格斯拉維亞。（Getty Images）

聖西路自1926年啟用以來一直是AC米蘭的主場，並與國際米蘭共同使用，惟自1990年世界盃後就未有現代化升級。過去多年，兩隊曾多次嘗試改建，但都未能成事。今次獲批出售，意味著兩隊可展開更大規模的規劃。

據悉，雙方計劃興建容量達7萬1500人的新球場，作為大型城市重建項目的一部分，目標是在2032年意大利與土耳其合辦歐國盃前完成，並已在上周委託建築公司開始設計。

聖西路球場。（資料圖片/Getty Images）

雙方球會發表聯合聲明表示：「這是球會及城市發展的重要歷史性決定。我們將以信心與責任推進下一步，建造符合國際最高標準的新球場，成為米蘭的新地標，象徵全球球迷對足球的熱愛。」