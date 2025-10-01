意甲｜米蘭市議會批准出售聖西路球場 近百年歷史地標勢拆卸重建
撰文：威廉神
出版：更新：
意大利米蘭市議會昨晚（30日）經過近12小時的激烈討論，最終批准出售米蘭雙雄 ── AC米蘭與國際米蘭的主場聖西路球場，意味著這座擁有近百年歷史的地標很大機會將拆卸重建。雖然交易有待市政府最終確認，但兩隊有望以1.97億歐元（約18億港元）取得球場及周邊用地。
聖西路自1926年啟用以來一直是AC米蘭的主場，並與國際米蘭共同使用，惟自1990年世界盃後就未有現代化升級。過去多年，兩隊曾多次嘗試改建，但都未能成事。今次獲批出售，意味著兩隊可展開更大規模的規劃。
據悉，雙方計劃興建容量達7萬1500人的新球場，作為大型城市重建項目的一部分，目標是在2032年意大利與土耳其合辦歐國盃前完成，並已在上周委託建築公司開始設計。
雙方球會發表聯合聲明表示：「這是球會及城市發展的重要歷史性決定。我們將以信心與責任推進下一步，建造符合國際最高標準的新球場，成為米蘭的新地標，象徵全球球迷對足球的熱愛。」
歐聯｜摩連奴重返史丹福橋 「車路士是我的歷史，我也是他們的」歐聯｜利物浦敗走土耳其吞兩連敗 沙拿坐後備 艾利臣傷出添煩惱歐聯｜車路士1：０勝賓菲加 利物浦作客０：1不敵加拉塔沙雷摩連奴領賓菲加倒戈 無損對車路士熱愛：「一生也是藍軍」︱歐聯朗尼稱曼聯已失去靈魂 不信阿莫林可翻身：只是坐以待斃︱英超紐奴領韋斯咸首仗賽和愛華頓 實幹教頭真的適合鎚仔幫？︱01球評