足球熱話︱利物浦名宿班尼斯破產　首位周薪1萬鎊先生為何陷窘境?

英格蘭及利物浦名宿班尼斯（John Barnes）因他名下的媒體公司欠債150萬英鎊，遭法院勒令頒布破產。

班尼斯退役後仍相當活躍，昔日多次來香港參加足球7人賽，亦常當利物浦大使，進行各項親善或宣傳活動。隨年紀漸長，近年已鮮有落場，但曝光率不減，不時為利物浦的比賽擔任嘉賓評述。



班尼斯多次訪港，曾在山頂留影。（Getty Images）

2010年至今已6次收到破產令

他成立的媒體公司John Barnes Media現已清盤，班尼斯早前已因債務問題，禁止出任公司董事3年半。9月23日英國高等法院向61歲的他發出破產令，告示在倫敦憲報刊登。班尼斯的公司累積欠債150萬英鎊，至今已償還6萬英鎊。

班尼斯長袖善舞，為人親切又談笑風生，可是不擅理財，今次已非他首次遭頒令破產，自2010年起，他已經6次收到破產令。

班尼斯亦不時在利物浦的賽事擔任嘉實評述。（Getty Images）

首位周薪1萬英鎊足球員 不擅理財退役後屢傳財務問題

今年8月他曾表示，過去8年持續向稅務及海關處還款，並宣稱有關他財政狀況的報道有誤導成份，指出自2017年起已還款220萬英鎊，並每月持續償還1萬英鎊。當時他說：「昔日我賺得大量金錢，我是首個周薪達到1萬英鎊的足球員，有數年時間從中獲益。」

「就如很多精英運動員，我因為誤信他人而受害，數次犯下失誤而在4年間損失100至150萬英鎊。」班尼斯稱，「2017年我開始跟稅務及海關處商討如何能償還欠債」，他持續還款避免破產，「我知道人們生活艱難，不想別人認為我可以借破產來保住資產。我已出售一切，沒有任何資產。」班尼斯的公司在兩年間欠稅19萬英鎊後遭清盤，他是公司唯一董事。

班尼斯是首位達到1萬英鎊周薪的足球員。（Getty Images）

班尼斯是利物浦歷來最佳球員之一，1987至1997年間為紅軍407次上陣，曾79次代表英格蘭國家隊。

退役後，他仍常常以大使身份當球會的「吉祥物」，已故瑞典名帥艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）去年3月臨終前到晏菲路在利物浦對阿積士的名宿友賽中一圓領隊夢的時候，班尼斯由記者會到比賽當日一直陪伴在側。