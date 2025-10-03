英超｜賽會擬引入新財政條例取代PSR　最快下季實施

英超賽會行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）透露，正考慮以一套「替代系統」取代現行的盈利及可持續發展條例（profit and sustainability rules，PSR），並已與各球會展開磋商。據英國《BBC》報道，新制度預計將於11月的大會拍板，有望在下季起正式實施。



英超賽會行政總裁馬斯達斯。（資料圖片/Getty Images）

PSR自2015/16球季引入，條例規定球會在3年內虧損不得超過1.05億鎊（約11億港元），目的是避免球會過度支出。然而，不少球會批評該規例過於嚴苛，限制投資空間。愛華頓及諾定咸森林更因違反PSR在2023/24球季被扣分，阿士東維拉的班主之一薩維里斯（Nassef Sawiris）則直言條例「保護豪門」，甚至考慮採取法律行動；紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）亦抱怨PSR令球會被迫出售青訓產品以平衡帳面。

紐卡素領隊艾迪賀維。（資料圖片/Getty Images）

目前英超已「影子試行」與歐洲足協規例接軌的「球隊成本比率」（squad cost ratio，SCR）制度，容許球會最多將收入的85%用於球隊相關開支。相比之下，歐洲賽事規定的比例為70%。馬斯達斯強調，英超需要保留吸納國際投資的空間，因此設定較高比例。同時，賽會亦研究另一套「自下而上錨定」（top to bottom anchoring，TBA）機制，以聯賽榜末球會收入作基準，限制豪門開支。

英超賽會考慮引入PSR的「替代系統」。（資料圖片/Getty Images）

雖然具體方案仍待確定，但方向已漸趨明朗，馬斯達斯強調：「PSR是個來檢視盈的測試，本身有優點亦有缺點。沒有系統是完美的。」

PSR：盈利及可持續發展條例，英文全稱Profit and Sustainability Rules，規定球會在3年內虧損不得超過1.05億鎊

SCR：球隊成本比例，英文全稱Squad Cost Ratio，按球會總收入計算，例如支出不能超過收入的85%

TBA：自下而上錨定，英文全稱Top to Bottom Anchoring，以聯賽收入最低球會作為基準，限制最高球會的支出

