英超︱曼聯阿莫林被炒賠率熱到燙手　3接任人選他曾獲蘭歷克大讚

英超新球季剛展開，曼聯便因戰績持續不濟再次傳言四起，勞動管理層表態支持阿莫林（Ruben Amorim），說明紅魔鬼現階段無意易帥，卻仍未能阻止一眾球評和名宿認定他勢將「無得留低」。

聯賽6戰3負，聯賽盃不敵「乙組仔」甘士比出局，現實擺在眼前，曼聯如不盡快改善戰績，阿莫林難望穩坐帥位，從外國博彩公司開出的「英超下一個離任領隊」賠率可見，這位葡萄牙少帥份工可謂岌岌可危。



英超︱曼聯主帥阿莫林被炒賠率熱到燙手。（路透社）

普斯迪高古接掌森林不夠1個月 已成離任次熱

英超領隊唔易做，9月9日諾定咸森林的紐奴成為今季首個「刀下亡魂」，開季僅3場便因跟希臘「船王」班主馬里納基斯（Evangelos Marinakis）不咬弦被辭退。到9月尾輪到樸達亦被炒，紐奴再次「敗部復活」，接任當上韋斯咸領隊。

有趣的是，接替紐奴帶領森林的前熱刺主帥普斯迪高古，上任至今領軍5仗未嚐一勝，聯賽負阿仙奴、新特蘭，賽和般尼；聯賽盃負英冠史雲斯出局，歐霸作客2：2賽和貝迪斯。坊間開始有傳言指馬里納基斯或將失去耐性，根據外國博彩公司開出的賠率顯示，普斯迪高古成為下一個離任英超主帥只得6倍，為次熱門。

英超︱普斯迪高古接掌森林未夠一個月，已傳帥位不穩。（路透社）

英超下一個離任領隊最新賠率

阿莫林／曼聯：1.22倍

普斯迪高古／諾定咸森林：6倍

艾馬利／阿士東維拉：8倍

馬列斯卡／車路士：12倍

法基／列斯聯：12倍



不過曼聯主帥阿莫林才是頂頭大熱，賠率只得1.22倍，實在「熱到燙手」。隨着新球季展開，種種跡象均顯示這位葡萄牙少帥並非曼聯管理層預想中的「天選之人」。紅魔鬼前隊長朗尼直言，阿莫林上任後「曼聯變得更差」；英格蘭另一名宿舒利亞甚至指出，他尚未被炒純屬夠運，「管理層來到曼聯後已做出太多失誤，不能再犯錯聘阿莫林這一個」，因此認為阿莫林「真是很幸運。」

阿莫林對個人前途問題，以一貫強硬作風回應：「我從不擔心我份工（I am never concerned about my job），我不是那種男人。那並非我的決定，只要我還身在這裏，我會每分鐘盡力做到最好。」

英超︱曼聯主帥阿莫林。（路透社）

英媒紛指向3個名字 水晶宮教頭大熱

英國傳媒紛紛列出阿莫林一旦離任，曼聯下一位主帥的潛在人選，各大報章中可重複看到的離不開3個名字：前英格蘭主帥修夫基，水晶宮教頭加士拿（Oliver Glasner）以及般尼茅夫領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）。

事實上，由於曼聯新股東拉傑夫的得力助手、英力士體育總監巴利斯福特（Dave Brailsford）非常欣賞修夫基，因此已多次傳出紅魔有意聘請他掌帥。可是去年辭退坦赫格時，修夫基已曾婉拒曼聯，因此外界認定加士拿才是接任大熱。

英超︱水晶宮主帥加士拿領軍有聲有色。（路透社）

加士拿曾獲蘭歷克大讚 挫曼城奪足總盃今季兩勝利物浦

這位擁有MBA學歷的奧地利主帥，早已獲前曼聯看守主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）盛讚，他在水晶宮的領軍表現有聲有色，上季擊敗曼城爆冷贏得足總盃，取得創會119年來首個重要錦標，今季更先後在社區盾和聯賽兩度擊敗利物浦，是英超唯一未敗之師。水晶宮6戰後在聯賽榜排第3位，曼聯以7分排第14。

目前為奧地利主帥的蘭歷克，早在2023年3月加士拿仍在德甲帶領法蘭克福時已曾說過：「我認為加士拿是其中一位最令人興奮的教練，不止在德國，而是整個歐洲。絕對是頂級教練。」

英超︱加士拿去季領水晶宮贏得足總盃，為創會119年來首個重要錦標。（Getty Images）

9月拒加盟利華古遜 傳「等待曼聯帥位」

今年9月當加士拿拒絕利華古遜聘約，當時已有傳言指他「正在等待曼聯的帥位」，奧地利人不看好阿莫林在紅魔鬼的前途。

近日加盟曼聯的傳言再起，加士拿在傳媒追訪下回應：「我有留意所有傳聞，但就只是這樣，那是中立而完全放鬆的。」他續稱，「專注每天跟我的球員和教練團日常工作，嘗試盡量享受。」