亞洲盃︱港足決選兩鬥孟加拉　有中超兵落選　門將無班落仍入圍

香港足球代表隊10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，作客及主場對孟加拉，主教練韋斯活公布25人決選名單。



與上月底公布的34人初選名單比較，被剔走的門將是冠忠南區的伍瑋謙，這位守門員「不敵」自去季後已沒有班落的烏克蘭裔門將艾力司（前譯：奧力斯）。

無緣決選的還包括6位外流兵——效力中超上海海港的亞歷斯祖、中超青島海牛的黃皓雋、中甲深圳青年人的賓紀文、中甲陝西聯合的馬希偉、中甲重慶銅梁龍的吳宇曦，與在愛沙尼亞落班的米高。其他落選的本地聯賽球員包括李家豪及趙聡悟。

港隊6月主場對印度時的正選11人，今次都有入圍決選。。（夏家朗攝）

周緣德、茹子楠、陳晉一與孫銘謙等入圍，中堅勞烈斯、轉投東區的鐘樂安亦繼續獲召，前線有安永佳、洛迪古斯、劉家喬可勝任中鋒外，艾華、祖連奴、艾華頓、李小恆等都具備速度。

港足10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，6日晚上啟程，9日會先作客對孟加拉，然後在翌日返港，再於14日於啟德主場館迎戰同一對手，力求繼6月對印度後再營造出一片紅海，並爭取出線決賽周資格。

港足決選25人名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、艾力司（前譯：奧力斯）



後衛：周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）、鐘樂安（東區）



中場：陳俊樂（傑志）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、洛迪古斯（東方）

