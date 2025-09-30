亞洲盃｜香港對孟加拉門票　10.2開售可抽獎贏電動車︱附購票連結

香港足球代表隊將於10月14日的亞洲盃外圍賽，在主場迎戰孟加拉，是繼6月份對印度後，港隊再次於啟德主場館比賽，香港足總周二（30日）宣布售票詳情。



港足6月主場1：0擊敗印度，啟德主場館當晚錄得4.2萬名球迷入場，刷新本地足球賽事入座紀錄。

經歷過9月份作客泰國的泰王盃取得一勝一負，港隊10月份會參與兩場亞洲盃外圍賽，9日會先作客孟加拉，到14日返回主場迎戰同一對手，爭取再度出戰決賽周。

港隊6月首戰啟德，有4.2萬名球迷入場。（資料圖片／夏家朗攝）

足總公布，香港隊對印度隊的亞盃外第三輪C組賽事門票，分主場球迷區、普通門票及作客球迷區三種。主場球迷區增設80元的上層門票，下層維持每張200元；普通門票則分三種，包括上層的80元及150元，與下層的200元。而作客球迷區同樣有變動，只得上層座位可選，每張80元。

購票連結：https://www.ticketflap.com

門票將於10月2日上午11時起於指定平台 Ticketflap 公開發售，凡於10月2日至10月14日期間透過 Ticketflap 平台購買港隊主場門票（不包括作客球迷區）並完成實名登記，並於賽事當天晚上8時30分或之前成功掃描門票入場，即可自動參加「撐港隊 大抽獎」活動。

抽獎將於10月14日比賽中場休息期間進行，由足總主席霍啟山親自抽出一位幸運兒，送出由 IM MOTORS 贊助的 IM 6 Standard 名貴電動房車一部（總值港幣 $269,800）。

香港對孟加拉票價：



主場球迷區（下層門票）：港幣 $200

主場球迷區（上層門票）：港幣 $80

普通門票 (下層門票) ：港幣 $200

普通門票 (上層門票)：港幣 $150

普通門票 (上層門票)：港幣 $80

作客球迷區（上層）：港幣 $80



球迷參與抽獎，可贏得 IM 6 Standard 名貴電動房車一部（總值港幣 $269,800）。（袁志浩攝）

足總希望再提升入場人數。（資料圖片）

足總希望今次入場人數可達最高的5萬人，或至少不比上次低，總幹事張炎有指，足總有見6月時下層的主場球迷區坐滿，因此今次多劃出上層主場球迷區，而上場位於南看台的作區球迷區，則會移至上層，「我們認為該位置應留給主隊。」

他又補充，增設150元門票是希望因應不同視線的座位而收取不同價位，期望可為足總帶來合理收益。至於今次所有門票均採用實名登記，被問到是否往後比賽都會有同一安排，張炎有強調這只是因應抽獎而設立，以確保活動公平。