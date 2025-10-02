亞冠盃2︱東方不敵南定全外援陣　葉鴻輝冀獲十大傑青有助港足

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，東方主場面對越南代表，在對方正選11人均是外援下，最終僅負0：1。剛成為香港十大傑出青年的守門員葉鴻輝雖然犯錯，但獲主教練盧比度辯護。



東方今屆亞冠二首度於主場出擊，剛當選十大傑青的葉鴻輝正選把關，今日喜獲麟兒的梁冠聰則擔任隊長，上場射入世界波的基華尼頓、亞援大久保優、河野大翔與具滋龍都擔正，面對的卻是正選11人全屬外援的南定。

東方上半場兩名日本外援不時合作，默契甚佳。（夏家朗攝）

東方上半場不落下風，6分鐘，丹尼爾後場殺出重圍，帶波至中場傳予基華尼頓，但後者扣入中路燙射高出。10分鐘輪到南定反擊，珀斯他奧禁區內左腳勁射，被葉鴻輝撲出不遠，貝拿補射偏離目標。

戰至17分鐘，東方左路崎角位獲得罰球機會，河野大翔傳中落在同鄉大久保優頭頂，但他僅僅頂斜。30分鐘，馬高斯禁區頂與大久保優撞牆後施射地波，只不過角度太正。完半場前南定隊長盧卡斯在皮球出界後，仍大腳省向東方球迷席，惹來觀眾起哄，兩隊半場踢成0：0。

葉鴻輝傳至中場的梁冠聰，後者在夾擊下失去控球權，終導致失波。（夏家朗攝）

直至50分鐘卡奧傷出，南定由林司豐入替，場上方有越南籍本地球員；4分鐘後，葉鴻輝打算從後場組織攻勢，傳至中場回後拎波的梁冠聰，但他在夾擊下失去控球權，被漢臣推順射入成1：0。

東方之後逐漸輪換，82分鐘洛迪古斯直線妙傳小將高銘浩，後者第一時間窄角度抽射被救出。東方防線之後再度犯錯，丹尼爾引球推進被搶，艾迪單刀射中葉鴻輝，夏德連加一腳又被他化解。結果南定繼上季雙殺另一香港代表理文後，再次擊敗來自港超的東方，東方依然得0分，排小組包尾。

東方主教練盧比度。（夏家朗攝）

東方主帥盧比度依然對球隊表現相當滿意，尤其是球隊面對11名外援仍能抗衡，「對方經歷了艱難的時間，下半場我們更主導了比賽。」

談到陣中兩位最有經驗的球員犯錯導致失波，盧比度為對方辯護，「是我叫阿輝這樣做的，他可以大腳踢走，但我們的踢法就是從後場組織，這自然有風險。阿聰同樣可以第一時間踢走，或者保護好皮球，但我看到的是他想去幫阿輝，這點很正面。」

葉鴻輝賽前獲頒香港十大傑出青年。（夏家朗攝）

葉鴻輝則表示，盧比度固然有鼓勵球員用波，但自己的確可以處理得更好，傳送令隊友處境尷尬。他稱在賽制容許下，對方自然能夠用盡外援，但東方也會用自己的方法迎戰，且製造出不少機會。賽前獲頒香港十大傑出青年的他，感謝足總提名自己，「希望可以藉這個獎項，繼續幫助香港足球，特別是培訓年青球員。」

他笑言對獲獎感到開心，但相信如港隊打入亞洲盃決賽周會更興奮；而在公布十大傑青的新聞稿中，阿輝透露了自己無法外流，是人生其中一個遺憾。「每個運動員都想到高水平發展，看看自己的極限。雖然是傑青，但在足球上我是老將，外流機會隨年紀增長降低，人生就是要帶點遺憾吧，我會繼續做好自己。」