英超｜哥迪奧拿英超250勝里程碑　「會請費格遜、雲格食飯」

曼城在昨晚（5日）英超作客以1：0小勝賓福特，全取3分之餘，更為領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶來一個歷史性時刻 —— 他成為英超史上第3位帶領同一支球隊錄得250場勝仗 的主帥，僅次於傳奇主帥費格遜（Sir Alex Ferguson）及雲格（Arsène Wenger）。



英超 賓福特0：1曼城。（Getty Images）

曼城今仗靠前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haalandl）攻入全場唯一入球，令哥迪奧拿達到里程碑。這位54歲西班牙教頭賽後笑言：「能與費格遜和雲格並列是一種榮幸，我會請他們吃一頓好飯！」他同時強調：「能成為英超歷史的一部分，實在高興。現在目標是再贏多250場。」

英超 賓福特0：1曼城。（Getty Images）

哥迪奧拿自2016年接掌曼城以來，僅用了349場比賽便達成這項里程碑，比費格遜（404場）和雲格（424場）分別快了55場及75場。他帶領藍月亮奪得6次英超冠軍、1次歐聯、2次英足盃及4次聯賽盃，更於2023年締造英格蘭球會史上第二次「三冠王」（英超、歐聯及足總盃）偉業。

英超 賓福特0：1曼城。（Getty Images）

在哥帥帶領下，曼城平均每季錄得28場聯賽勝仗，並四度以逾90分完成球季。他的英超勝率高達71.6%，比費格遜（65.2%）及干地（62.9%）更高，堪稱頂級教練之最。曼城在他執教的349場聯賽中攻入842球，只失299球。

英超 哥迪奧拿自2016年接掌曼城，6次贏得英超冠軍。（資料圖片/Getty Images）

前曼城後衛米卡李察士（Micah Richards）盛讚：「他不只是贏波，而是改變了英格蘭足球的踢法。他領軍連續四季奪冠、即使有人腳變化及傷兵困擾，仍然保持高標準不變，真是『神級』領隊。」