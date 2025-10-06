英超｜哥迪奧拿英超250勝里程碑 「會請費格遜、雲格食飯」
撰文：威廉神
出版：更新：
曼城在昨晚（5日）英超作客以1：0小勝賓福特，全取3分之餘，更為領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶來一個歷史性時刻 —— 他成為英超史上第3位帶領同一支球隊錄得250場勝仗 的主帥，僅次於傳奇主帥費格遜（Sir Alex Ferguson）及雲格（Arsène Wenger）。
曼城今仗靠前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haalandl）攻入全場唯一入球，令哥迪奧拿達到里程碑。這位54歲西班牙教頭賽後笑言：「能與費格遜和雲格並列是一種榮幸，我會請他們吃一頓好飯！」他同時強調：「能成為英超歷史的一部分，實在高興。現在目標是再贏多250場。」
哥迪奧拿自2016年接掌曼城以來，僅用了349場比賽便達成這項里程碑，比費格遜（404場）和雲格（424場）分別快了55場及75場。他帶領藍月亮奪得6次英超冠軍、1次歐聯、2次英足盃及4次聯賽盃，更於2023年締造英格蘭球會史上第二次「三冠王」（英超、歐聯及足總盃）偉業。
在哥帥帶領下，曼城平均每季錄得28場聯賽勝仗，並四度以逾90分完成球季。他的英超勝率高達71.6%，比費格遜（65.2%）及干地（62.9%）更高，堪稱頂級教練之最。曼城在他執教的349場聯賽中攻入842球，只失299球。
前曼城後衛米卡李察士（Micah Richards）盛讚：「他不只是贏波，而是改變了英格蘭足球的踢法。他領軍連續四季奪冠、即使有人腳變化及傷兵困擾，仍然保持高標準不變，真是『神級』領隊。」
英超｜曼城作客1：０賓福特 夏蘭特奠勝英超戰報︱愛華頓絕殺水晶宮 紐卡素挫森林 維拉勝般尼英超︱曼聯挫新特蘭紅魔球迷歌頌新門將：「你是否舒米高假扮？」英超球評︱利物浦1：2負車路士連續兩輪遭絕殺 史諾好運已用盡？英超｜車路士2：1絕殺利物浦 小將艾斯迪華奧補時妙射致勝英超｜曼聯新門將辛尼拉文斯地標戰表現對辦 兩球輕取新特蘭