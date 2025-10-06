英超戰報︱愛華頓絕殺水晶宮 紐卡素挫森林 維拉勝般尼
撰文：吳慕兒
出版：更新：
今周之前，英超唯一不敗之師就是上輪補時絕殺利物浦的水晶宮，周日作客利物浦市另一球隊愛華頓，卻吃下首場敗仗。
兩支開季不順暢的上季前列球隊，紐卡素和阿士東維拉今輪都成功全取3分。接替紐奴的森林主帥普斯迪高古，仍未打開勝利之門，這位前熱刺教頭上任1個月便陷入被炒危機。
愛華頓 2：1 水晶宮 基亞利殊再閃耀
水晶宮上半場領先1：0，不料下半場後段連番失守，基亞利殊補時3分鐘攻入絕殺球，水晶宮今季首度敗陣。水晶宮落敗後跌至第6位，愛華頓贏波後以11分升上第8，與水晶宮只差1分。
紐卡素 2：0 諾定咸森林 普斯迪高古仍未開齋受重壓
紐卡素新加盟的德國年輕中鋒禾達美迪（Nick Woltemade），再次取得「士哥」，主場對森林一仗，半場踢成0：0，下半場紐卡素由古馬雷斯開紀錄，84分鐘禾達美迪操刀射入十二碼，取得加盟以來4場聯賽的第3個入球，為紐卡素鎖定2：0勝果。
森林主帥普斯迪高古9月9日才接替紐奴上任，可是領軍頭7仗仍未打開勝利之門，盛傳森林可能再次易帥。英超0：3負阿仙奴、1：1賽和般尼、0：1負新特蘭，今場再以0：2負紐卡素；聯賽盃第3圈負英冠史雲斯出局；歐霸2：2賽和貝迪斯後，周中主場2：3不敵丹麥球隊米迪蘭特。
維拉 2：1 般尼 馬倫梅開二度
歐聯上季8強份子阿士東維拉，今季開季突然失去節奏，王牌射手奧尼屈堅斯表現低迷，頭5仗未響勝鼓，只得3和2負一度陷入降班區。不過歐霸開季後，維拉漸入佳境，歐霸和英超皆取得兩連勝。繼上輪主場3：1挫富咸「開齋」，今周維拉由馬倫梅開二度，領軍2：1擊敗般尼。維拉連勝後，以9分升上第13位；般尼7戰得4分排第18。
