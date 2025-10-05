英超｜曼聯新門將辛尼拉文斯地標戰表現對辦 兩球輕取新特蘭
撰文：陳智深
出版：更新：
戰英超周六（4日）本港時間10時開賽次輪賽事，曼聯主場迎戰新特蘭。「紅魔鬼」今仗首次派遣夏季轉會窗簽入的23歲比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）把守最後一關。此子首戰表現對辦，更多次撲出射門，助球隊擊敗新特蘭。
開賽僅8分鐘，美臣蒙特接應傳中左腳控定皮球右腳凌空抽射入網，曼聯先開紀錄。25分鐘，般奴費南迪斯禁區外彎遠柱，皮球被對方門將羅賓路夫斯拍到再中楣角彈出，後上阿密特迪亞路頂空門又斜出，曼聯未能增添紀錄。
31分鐘，曼聯開界外球新特蘭球員頭槌跣後，皮球落在今季新兵錫斯高面前輕鬆起腳逗入，曼聯半場領先2：0。
下半場雙方未有增添紀錄，曼聯以2：0擊敗新特蘭。
曼聯正選陣容（3-4-2-1）
31 辛尼拉文斯
15 約羅、4 馬菲斯迪歷特、23 勞基梳爾
16 阿密特迪亞路、18 卡斯米路、8 般奴費南迪斯、2 達洛治
19 麥比奧莫、7 美臣蒙特
30 錫斯高
新特蘭正選陣容（4-2-3-1）
22 羅賓路夫斯
32 查爾曉美、20 洛迪梅基尼、15 奧馬阿達雷迪、26 馬蘇亞古
34 格列沙加、27 沙迪基
25 貝特蘭查奧爾、28 安素拿菲爾、24 西蒙艾丁拿
18 威爾遜伊斯多
同一時間，阿仙奴主場迎戰韋斯咸上演「倫敦打吡」，開賽24分鐘「兵工廠」布卡約沙加將皮球送入網窩，但被旁證舉旗指越位在先，阿仙奴食詐糊。4分鐘後，阿仙奴隊長馬田奧迪加特因膝傷退下火線由蘇比文迪入替，奧迪加特在8分鐘前已因傷倒下，本來負傷作戰但最終仍捱不住，不幸成為英超史上首位連續3場都在上半場被換出的球員。
38分鐘，阿仙奴在右邊發動攻勢，伊比爾治伊斯起腳射門被對方門將艾路拿擋出不遠，迪格蘭賴斯後上抽射破網，阿仙奴半場領先1球。
67分鐘，阿仙奴獲得12碼，布卡約沙卡主射中鵠，阿仙奴兩球領先。最終阿仙奴兩球淨勝韋斯咸。
英超｜熱刺上下半場各入一球 2：1作客挫列斯聯英超｜賽會擬引入新財政條例取代PSR 最快下季實施英超︱曼聯阿莫林被炒賠率熱到燙手 3接任人選他曾獲蘭歷克大讚足球熱話︱利物浦名宿班尼斯破產 首位周薪1萬鎊先生為何陷窘境?朗尼稱曼聯已失去靈魂 不信阿莫林可翻身：只是坐以待斃︱英超紐奴領韋斯咸首仗賽和愛華頓 實幹教頭真的適合鎚仔幫？︱01球評英超｜維拉反勝富咸迎聯賽首勝 馬高施華：完全無法理解VAR決定英超｜阿仙奴絕殺紐卡素 兩次死球戰術逆轉 馬連奴：保持信念