英超｜曼聯新門將辛尼拉文斯地標戰表現對辦　兩球輕取新特蘭

戰英超周六（4日）本港時間10時開賽次輪賽事，曼聯主場迎戰新特蘭。「紅魔鬼」今仗首次派遣夏季轉會窗簽入的23歲比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）把守最後一關。此子首戰表現對辦，更多次撲出射門，助球隊擊敗新特蘭。



曼聯今仗首次派遣夏季轉會窗簽入的23歲比利時門將辛尼拉文斯把守最後一關。（Getty Images）

雙方賽前為曼徹斯特猶太教堂恐襲案死難者默哀。（Getty Images）

開賽僅8分鐘，美臣蒙特接應傳中左腳控定皮球右腳凌空抽射入網，曼聯先開紀錄。25分鐘，般奴費南迪斯禁區外彎遠柱，皮球被對方門將羅賓路夫斯拍到再中楣角彈出，後上阿密特迪亞路頂空門又斜出，曼聯未能增添紀錄。

美臣蒙特甫開射即射個靚波助曼聯領先。（Getty Images）

31分鐘，曼聯開界外球新特蘭球員頭槌跣後，皮球落在今季新兵錫斯高面前輕鬆起腳逗入，曼聯半場領先2：0。

錫斯高面前輕鬆起腳逗入，助曼聯半場領先2：0。（Getty Images）

下半場雙方未有增添紀錄，曼聯以2：0擊敗新特蘭。

曼聯正選陣容（3-4-2-1）

31 辛尼拉文斯

15 約羅、4 馬菲斯迪歷特、23 勞基梳爾

16 阿密特迪亞路、18 卡斯米路、8 般奴費南迪斯、2 達洛治

19 麥比奧莫、7 美臣蒙特

30 錫斯高



新特蘭正選陣容（4-2-3-1）

22 羅賓路夫斯

32 查爾曉美、20 洛迪梅基尼、15 奧馬阿達雷迪、26 馬蘇亞古

34 格列沙加、27 沙迪基

25 貝特蘭查奧爾、28 安素拿菲爾、24 西蒙艾丁拿

18 威爾遜伊斯多



阿仙奴隊長奧迪加特上半場中段傷出。（Getty Images）

同一時間，阿仙奴主場迎戰韋斯咸上演「倫敦打吡」，開賽24分鐘「兵工廠」布卡約沙加將皮球送入網窩，但被旁證舉旗指越位在先，阿仙奴食詐糊。4分鐘後，阿仙奴隊長馬田奧迪加特因膝傷退下火線由蘇比文迪入替，奧迪加特在8分鐘前已因傷倒下，本來負傷作戰但最終仍捱不住，不幸成為英超史上首位連續3場都在上半場被換出的球員。

迪格蘭賴斯後上抽射攻破母會防線，阿仙奴半場領先1球。（Getty Images）

38分鐘，阿仙奴在右邊發動攻勢，伊比爾治伊斯起腳射門被對方門將艾路拿擋出不遠，迪格蘭賴斯後上抽射破網，阿仙奴半場領先1球。

67分鐘，阿仙奴獲得12碼，布卡約沙卡主射中鵠，阿仙奴兩球領先。最終阿仙奴兩球淨勝韋斯咸。