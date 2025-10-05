英超球評︱利物浦1：2負車路士連續兩輪遭絕殺　史諾好運已用盡？

英超本輪大戰車路士主場2：1擊敗利物浦，紅軍繼上輪遭水晶宮補時7分鐘絕殺，今輪亦在補時5分鐘失守，從頭5輪屢次靠末段入球擊敗對手的全勝榜首之師，連續兩周3分全失之下終跌落次席。

加上歐聯作客不敗加拉塔沙雷，利物浦已經連輸3場，英國媒體已不禁在問：史諾和利物浦是否正陷入危機？有不滿這位荷蘭主帥的利物浦球迷甚至質疑「史諾的好運經已用盡」。球季仍屬早段，現在說這些實在言之過早，可是隊內今季持續未散的3大問題必須盡快想出應對方案，否則說不定真是會跌進危機。



英超︱利物浦1：2負車路士，連續兩輪遭絕殺。（路透社）

季初「絕殺王」利物浦連續兩周遭對手絕殺

利物浦今季大換血之下，表現不及上季穩定，即使英超開季頭5輪全勝，利物浦總是在80分鐘過後才驚醒，更連番在末段絕殺對手。可是過去兩周的3場比賽，主帥史諾的魔法突然失靈：作客面對水晶宮毫無招架之力，一度扳平下遭對手補時末段絕殺；周中作客加拉塔沙雷的「地獄主場」，客串右閘的蘇保斯拿爾犯錯輸十二碼，以一球落敗；周六作客車路士一仗，劇本猶如水晶宮那場一樣。

利物浦在史丹福橋開賽早段便失守，下半場一度由加普扳平，至補時5分鐘，新加盟的18歲巴西新星艾斯迪華奧（Estêvão）攻入奠勝球，助藍軍2：1絕殺利物浦。

英超︱沙拿今季持續低迷。（路透社）

3個尚待解決的問題

無論史諾是否「好運已用盡」，今季利物浦一直持續出現3個問題：沙拿狀態低迷，防守甩漏不斷，新大腦域斯尚未完全融入球隊。紅軍今季陣容大變，新兵磨合需時，陣痛實在難免，或許最令人意想不到的是，上季入球和助攻不斷的陣中王牌沙拿，今季突然失去靈光。

沙拿數據上聯賽仍有2入球2助攻，表面看似不差，然而細看他今季表現，完全失去加盟以來的威力。阿歷山大阿諾特離隊，羅拔臣亦退居二線，史諾改變球隊踢法，由兩閘發動的攻勢進一步減少，尚未適應的不止新加盟的左右兩閘卻基斯和費林邦，還有沙拿。埃及之王連場差勁的表現，到底是身體太勞累或是戰術問題？然而無論沙拿演出如何差，史諾都似乎不夠膽不放他打正選，或較早階段將他調離場。

英超︱史諾必須盡快想辦法。（路透社）

沙拿突低迷防守漏洞多 域斯需盡快融入

另一問題就是路人皆見的防線漏洞。左閘卻基斯甫加盟已獲正選，攻守兩端表現均不如羅拔臣全盛期；右閘費林邦從德甲加盟，防守方面有點「水土不服」，加上身材矮小，傷癒復出以來史諾均未將他放回正選，但取代他的巴特利，失去以往的亮眼表現，於是很多時由中場蘇保斯拿爾「客串」踢右閘。兩閘問題說得上是預期之內，想不到中堅干拿迪亦突然大跌watt，他跟球會續約遲遲談不攏，又盛傳獲皇馬招手，不知是否受前途問題影響，踢來總是患得患失。

最後不得不提，天價加盟的新兵域斯。這個德國「聰明仔」球技絕對不用懷疑，他的用球能力出眾，暫時跟新隊友尚未建立起默契，臨轉會窗關上才加盟的伊沙克亦未回復狀態，唯一對辦的新兵只得另一中鋒艾基迪基。

史諾：我們在微小的差距中欠缺運氣

隊中問題多多，史諾必須盡快解決，賽後他冷靜地說，「上季我們作客車路士也是落敗，史丹福橋總是很困難。我們距離獲得成績相當接近，只有微小的差距。」

「今天他們在一場雙方都有機會贏的比賽末段攻入一球，跟上周一樣，今周亦是艱難的作客比賽，我們在微小的差距中欠缺運氣。」