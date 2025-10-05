英超︱曼聯挫新特蘭紅魔球迷歌頌新門將：「你是否舒米高假扮？」

曼聯在阿莫林領軍下，新球季不算順利，紅魔鬼球迷不離不棄，還展現英式幽默，主場踢出爭氣一仗2：0擊敗新特蘭，隨即為首次上陣的新門將拉文斯（Senne Lammens）作歌，一句誇張的：「are you Schmeichel in disguise?」（你是否舒米高假扮？），成為熱門話題。



英超︱曼聯新門將拉文斯（Senne Lammens）首度上陣。（路透社）

曼聯新門將拉文斯首度上陣

由前任主帥坦赫格2023年夏天踢走迪基亞，引入奧拿拿開始，門將問題一直未解決。奧拿拿今季失去正選，聯賽盃次圈災難演出連累球隊負乙組甘士比出局，曼聯終在轉會窗以外借方式送走他，並從比利時球會安特衛普簽入23歲年輕門將拉文斯。

可是英超開季頭6仗一直由原先的後備人選比恩迪亞（Altay Bayindir）把關，一樣是失誤頻頻。到今輪在奧脫福主場對「升班馬」新特蘭，阿莫林終派拉文斯正選上陣。

英超︱拉文斯首度上陣已保持不失球，也是曼聯今季第一次。（路透社）

「你是否舒米高假扮？」

曼聯的困局，紅魔球迷怎會不清楚？地標戰成功保持不失球，比賽末段奧脫福內已響起「are you Schmeichel in disguise?」（你是否舒米高假扮？）的打氣歌，來歌頌這位新門將。曼迷明顯並非刻意「吹奏」只得一季比甲經驗的拉文斯，認為他的實力已能跟球會傳奇舒米高來比擬，而是在顯示經歷奧拿拿到比恩迪亞混亂之後，他們對新門將的絕望渴求。

英國廣播公司（BBC）的報道甚至指出，「球迷對門將的期望降得如此之低，一次簡單的接球已能獲得響亮的呼聲」，今場亦是曼聯新球季以來第一場能夠保持不失球的比賽。

英超︱曼聯主場2：0擊敗新特蘭。（路透社）

主帥阿莫林解釋為何到今仗才派拉文斯落場，「當拉文斯剛加盟的時候，正在由比恩迪亞正選把關，而且我感到拉文斯需要時間適應。」

「在一個新的國度，新的訓練模式，而且你們給門將的壓力十分巨大」，因此阿莫林給予時間讓拉文斯作好準備，在充足準備下才在今仗首度出場。