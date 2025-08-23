F1電影上串流平台登陸Apple TV｜全球票房破6億畢彼特最高紀錄

《F1電影》極速登陸Apple TV｜早前大熱的《F1》電影終於正式於8月22日登陸Apple TV+及多個電子平台上架。這部由《壯志凌雲：獨行俠》導演Joseph Kosinski執導、金牌製片人Jerry Bruckheimer操刀的賽車力作，不僅以破6億美元票房成為今年最賣座原創電影，更創下畢彼特從影生涯的最高票房紀錄。



真實賽道實拍締造影史里程碑

本片採用創新拍攝手法，於真實世界一級方程式錦標賽（Grand Prix）週末期間進行取景，結合尖端攝影技術與賽車實況，被業界譽為「影史上最真實的賽車電影」。此技術成就使其斬獲A級CinemaScore評分，爛番茄觀眾好感度更高達97%，此前更曾以IMAX格式重映，印證其視聽體驗獲得專業院線市場肯定。

Apple此次將高票房作品迅速推向串流平台的發行策略，透過Apple TV搶先上架，令未能入戲院的劇迷都可以在電腦、手機及電視前購入欣賞。

該片匯聚荷里活一線陣容，除畢彼特領銜主演外，更囊括Damson Idris、Kerry Condon等實力派演員。製作團隊運用包括安裝於真實賽車的6K攝影機系統、無人機追焦技術等創新手段，使觀眾能以第一視角體驗時速320公里的賽車實境。這種技術與藝術的結合，成功將專業賽事轉化為具備大眾感染力的敘事作品，最終全球票房直逼6億美元，成為2024年原創電影內容的標竿之作。