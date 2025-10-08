足球｜佐敦軒達臣回望轉會沙特決定 承認有過「艱難時刻」
撰文：威廉神
出版：更新：
英格蘭中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）坦言，當年離開利物浦轉投沙特球會伊蒂法克（Al-Ettifaq）後，曾經歷一段「艱難時刻」，並表示事後回望，「或許會作出不同決定」。
現年35歲的軒達臣於2023年離開利物浦，加盟沙特球會伊蒂法克，當時此舉引起廣泛爭議。由於沙特禁止同性戀，而他過去一直積極支持LGBTQ+，因此外界普遍認為這次轉會與他過往的立場矛盾。僅半年後，他離開沙特加盟阿積士，並曾公開向LGBTQ+社群致歉，稱理解部分人感到失望或受傷。
軒達臣表示：「我不認為那是我錯過歐國盃的原因。當我在沙特時，我在所有大賽前的英格蘭集訓營都有入選。」他續說：「當然，事後回想，也許我會作出不同的決定。但當時那是我真實的想法，背後有很多原因，只有我自己最清楚。」
他形容離開利物浦時的心情「就像分手一樣」，坦承：「過去幾年，我經歷了一些艱難時刻。當然我並不完美，也曾犯錯，但我一直嘗試做對的事。」
軒達臣重返英超後目前效力賓福特，並已重返英格蘭國家隊，入選杜慈（Thomas Tuchel）的最新大軍名單。他強調自己仍有貢獻：「最重要的是領隊、教練團和隊友的看法。如果我只是個啦啦隊成員，我想歐洲最頂尖的領隊之一也不會選我入隊。」
英超｜曼城作客1：０賓福特 夏蘭特奠勝英超｜哥迪奧拿英超250勝里程碑 「會請費格遜、雲格食飯」英超︱曼聯挫新特蘭紅魔球迷歌頌新門將：「你是否舒米高假扮？」英超戰報︱愛華頓絕殺水晶宮 紐卡素挫森林 維拉勝般尼英超球評︱利物浦1：2負車路士連續兩輪遭絕殺 史諾好運已用盡？