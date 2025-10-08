足球｜佐敦軒達臣回望轉會沙特決定　承認有過「艱難時刻」

英格蘭中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）坦言，當年離開利物浦轉投沙特球會伊蒂法克（Al-Ettifaq）後，曾經歷一段「艱難時刻」，並表示事後回望，「或許會作出不同決定」。



佐敦軒達臣回望轉投沙特的經歷。（Getty Images）

現年35歲的軒達臣於2023年離開利物浦，加盟沙特球會伊蒂法克，當時此舉引起廣泛爭議。由於沙特禁止同性戀，而他過去一直積極支持LGBTQ+，因此外界普遍認為這次轉會與他過往的立場矛盾。僅半年後，他離開沙特加盟阿積士，並曾公開向LGBTQ+社群致歉，稱理解部分人感到失望或受傷。

佐敦軒達臣轉會沙特半年後即離開。（資料圖片/Getty Images）

軒達臣表示：「我不認為那是我錯過歐國盃的原因。當我在沙特時，我在所有大賽前的英格蘭集訓營都有入選。」他續說：「當然，事後回想，也許我會作出不同的決定。但當時那是我真實的想法，背後有很多原因，只有我自己最清楚。」

他形容離開利物浦時的心情「就像分手一樣」，坦承：「過去幾年，我經歷了一些艱難時刻。當然我並不完美，也曾犯錯，但我一直嘗試做對的事。」

佐敦軒達臣現時效力英超賓福特。（資料圖片/Getty Images）

軒達臣重返英超後目前效力賓福特，並已重返英格蘭國家隊，入選杜慈（Thomas Tuchel）的最新大軍名單。他強調自己仍有貢獻：「最重要的是領隊、教練團和隊友的看法。如果我只是個啦啦隊成員，我想歐洲最頂尖的領隊之一也不會選我入隊。」