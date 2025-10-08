足球｜C朗坦言不會再踢太多年　「若可選擇只想為葡萄牙而戰」

葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）昨晚（7日）於國內獲頒「環球榮譽獎」（Globo Prestígio），在致辭中再次流露對國家隊的深厚感情，並稱如果可以選擇，「只想為葡萄牙而戰，不想為任何球會效力」。



C朗代表葡萄牙國家隊在今年6月贏得歐國聯冠軍。（資料圖片/Getty Images）

C朗在台上幽默了一番，笑言在思考致辭內容時，最初不知道這個獎是什麼，是否一個「終身成就獎」？已經40歲的他說：「我家中有不少獎盃，但這個既特別又漂亮。對我而言，這不是一個生涯的終點，而是對我多年努力、紀律與奉獻的肯定。我在國家隊已經22年，這份熱愛毋需多言。老實說，如果可以，我只想為葡萄牙而戰，不想為任何球會效力 —— 因為這是足球員生涯的頂點與巔峰。」

這位艾納斯（Al-Nassr）前鋒同時透露，仍希望繼續征戰球場數年：「我會繼續踢幾年，但不會太多。說實話，我知道自己已不年輕，但我仍保持熱情，每日都從年輕一代身上學習，能與他們並肩是一種榮幸。」

C朗目前效力沙特球會艾納斯。（資料圖片/Getty Images）

被問到對世界盃的期望時，C朗表示：「我們的目標是先贏下接下來的比賽，然後看看情況。世界盃是每個人的夢想，但最重要的是專注當下，一步一步走。」

他最後強調，無論歲月如何變遷，為國披甲的驕傲永遠不變：「對我來說，為國家隊上陣是一種榮譽，因為我能感受到葡萄牙人的支持。他們總是站在我們這邊，無論比賽順利與否，永遠支持我們。」