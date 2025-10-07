馬來西亞7入籍兵資料疑造假遭停賽一年　大馬足總被罰逾340萬港元

馬來西亞足球隊積極「招兵買馬」，今年6月宣布再多5名入籍兵，不乏歐洲兵及南美兵，當中法根度加西斯（Facundo Garces）更效力西甲的艾拉維斯。馬來西亞戰力提升不少，在6月的亞洲盃外圍賽4：0大勝越南，其中兩名入籍兵亦有進賬。

不過，近日卻惹來造假疑雲，馬來西亞7名入籍兵早前遭國際足協（FIFA）判罰停賽一年，國際足協披露文件，指他們祖父母的出生地全數造假。



今年6月，馬來西亞出戰亞洲盃外圍賽鬥越南前，宣布再添5名入籍兵，當中包括效力西甲艾拉維斯的法根度加西斯，一共7名入籍球員。馬來西亞對越南一仗中，正選派出5名入籍兵，另外兩人則後備上陣，當中巴西裔的費古利亞度（João Figueiredo）及阿根廷裔的荷格度（Rodrigo Holgado）各建一功，4球大勝越南。

馬來西亞早前在亞盃外4：0擊敗越南，其中一名入籍兵亦有進賬。（Getty Images）

馬來西亞高調「招兵買馬」，當然引來對手不滿，國際足協接獲越南投訴，質疑入籍兵代表馬來西亞的資格。馬來西亞足總分別在今年3月及6月向FIFA查詢入籍事宜，他們提交文件，宣稱7名入籍兵的祖父或祖母同在馬來西亞出生，故此擁有馬來西亞的血統，然後先後宣布成功代表馬來西亞。

對越南一仗中，5名入籍兵正選上陣。（新華社）

FIFA接獲投訴後開展調查，FIFA秘書處收集出生文件，發現7名球員祖父母的出生背景與大馬足總遞交的文件不相符，分別來自阿根廷﹑巴西﹑西班牙﹑荷蘭，而非聲稱的馬來西亞，並有權懷疑文件造假。

國際足協指馬來西亞足總遞交虛假文件，上月26日公布判罰款35萬瑞士法郎（即約港元$341萬），7名球員各罰2000瑞士法郎，同時判罰停賽一年，而對越南的賽果無效，馬來西亞變輸0：3。

馬來西亞由本身大勝4：0，如今變成0：3落敗。（Getty Images）

馬來西亞青年及體育部部長楊巧雙促請馬來西亞足總交代事件，她表示馬來西亞的球迷同樣「受傷﹑憤怒﹑失望」，馬來西亞國家隊周四（9日）的亞洲盃外圍賽將作客老撾。