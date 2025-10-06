港足出發孟加拉備戰亞洲盃外圍賽　球員擔心衛生：只用樽裝水刷牙

香港足球代表隊出發到孟加拉，備戰亞洲盃外圍賽，當地衛生情況成為球隊最擔心的一環，有球員自備乾糧，更明言只會飲用樽裝水。



港足10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，今日晚上啟程，9日會先作客對孟加拉，然後在翌日返港，再於14日於啟德主場館迎戰同一對手，力求繼6月對印度後再營造出一片紅海，並爭取出線決賽周資格。

港隊啟程前往孟加拉。（袁志浩攝）

港隊25人決選名單中，今晚僅23名球員隨隊出發，據悉，費蘭度與孫銘謙沒有退隊，會留港休養。港隊這次作客孟加拉，當地衛生環境成為外界最擔心的一環。

中堅鐘樂安透露港隊醫生與職員事前有提醒球員要注意衛生與飲食，確保球員要飲用樽裝水，及只用樽裝水刷牙。上屆亞洲盃外圍賽時曾隨隊作客印度的黃威則表示有自備乾糧，相信今次情況會比當年好，「今次下榻的酒店每晚兩千多元，（環境）應該會好一點，我當年也不太受影響，也有了經驗，今次不太擔心。」

港足中場黃威。（袁志浩攝）

由於今屆亞洲盃外圍賽改制，第三圈每組只得首名可以出線，這次國際賽期兩鬥孟加拉變得十分重要。黃威稱：「始終孟加拉是同組較弱，若贏了的話，最後兩場可放鬆一點心情去面對，效果可能會更好。」

鐘樂安也認同，他表示今輪分組賽每一場都相當重要，「港隊有個好開始（作客0：0新加坡；主場1：0印度），但孟加拉作客也逼和過印度，面對新加坡也只以一球之差落敗，我們應該要提防對手。」

港足後衛鐘樂安。（袁志浩攝）

他認為「背靠背」（back to back）對孟加拉的賽程對球員是挑戰，但希望可以拿下第一場比賽，抱更強大的信心去迎接主場一仗。這位效力東區的後衛上周六聯賽盃八強踢足全場，卻是今季首次，東區其餘四場比賽，他只曾一次後備上陣，大約半小時；然而九月份兩場泰王盃他都正選上陣。

鐘樂安感激教練團的信任，承認狀態或不及有參與球會季前集訓的球員，「我早前對斐濟時有點輕傷，為了防患未然而沒有在本地聯賽上陣太多時間，但我一直在訓練，希望會繼續提升狀態。」