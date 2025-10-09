英超｜阿莫林需3年時間證明自己　曼聯班主拉傑夫：辭退傳聞失實

曼聯班主之一的拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）昨日（8日）受訪時表示，球隊現任主帥阿莫林（Ruben Amorim）需要3年時間，才能證明自己是一位出色的教練。他同時表示近日有關辭退阿莫林的傳聞失實，並為球會改革及節省成本辯護。



曼聯班主之一拉傑夫爵士。（資料圖片／Getty Images）

拉傑夫強調：「魯賓（阿莫林）需要用3年時間去證明自己是一位出色的教練，這是我目前的看法。」他直言，外界對阿莫林的批評大多源於誤解形勢，並非基於真實的球隊運作：「有些傳媒，我真不明白，他們要求立即取得成功，好像只需按下一個掣，明天就會開花結果一樣。你不能因為某位記者每星期的一篇評論，就用情緒化反應來經營曼聯。」

拉傑夫認為阿莫林需要3年時間證明自己。（資料圖片／Getty Images）

對於近期外界對阿莫林戰術的質疑，拉傑夫認為應給予時間：「他目前還未有最佳的賽季表現，但我有信心他需要一個完整的周期來展示他的價值。」他並強調，辭退阿莫林的決定不會發生：「這不會發生。」

拉傑夫認為阿莫林需要3年時間證明自己。（資料圖片／Getty Images）

此外，拉傑夫亦回應了球會近期的人事調整及節省成本措施。他指出：「成本實在太高了，曼聯曾有很多不必要的支出。我承認有批評，但我認為要把球會經營好，必須兼顧商業與體育兩方面。更健康的財務狀況，才能帶來更強的陣容。」他續稱：「若按去年數據，曼聯創造了史上最高的收入，利潤是歷來第2高，我相信這數字會持續上升。從長遠看，我希望曼聯能成為世界上最賺錢的球會，並以此支撐穩定且高水平的足球發展。」