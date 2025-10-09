網球｜上海大師賽球手「打到嘔」　麥維迪夫：很開心大家一同受苦

昨日（8日）ATP上海大師賽，前世界第一、俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）以7：6（6）、6：7（1）、6：4驚險擊敗美國新星Learner Tien，晉級8強。現場氣溫攝氏30度以上、濕度近8成，在這個濕熱環境下，他直言這場勝利「極不容易」。



麥維迪夫在賽事不時流露痛苦表情。（Getty Images）

麥維迪夫過往兩度交手均不敵對方，包括上周在北京的中國網球公開賽，他在鬥到決勝盤時不支退賽。今站來到上海，再次上演了一場體力與意志的雙重考驗。比賽中，麥維迪夫多次因抽筋而停頓，更一度難以自行脫下滿身汗水的球衣，他甚至在場中向裁判詢問：「可否請球童幫我脫掉球衣？我抽筋了，需要換衣服。」

Learner Tien獲麥維迪夫大讚球技出色。（Getty Images）

麥維迪夫需要賽事人員協助脫掉濕透的球衣。（Getty Images）

賽後，麥維迪夫帶點戲謔地講述對高溫下比賽的感受：「我喜歡這個賽事，當溫度是28度時，我已經感到辛苦，很多球員則不會。但當溫度升至33度時，大家都會受影響。我在很多比賽中都會受苦，在這裏，大家都同樣受苦，這令條件變得公平，我很開心。」

38歲的祖高域亦顯得相當掙扎。（Getty Images）

麥維迪夫當然不是唯一受高溫環境所苦的球手。38歲的祖高域（Novak Djokovic）日前一度「打到嘔」，丹麥球手魯尼（Holger Rune）在比賽途中接受治療時曾質疑：「你們是否想球員死在球場上？」這番言論自然迅速引發討論，反映出選手對比賽環境的擔憂。