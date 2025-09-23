網球．中國公開賽｜黃澤林惡鬥第84位球手　激戰近兩個半小時憾負

上星期在ATP成都公開賽「一輪遊」後，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）轉戰北京的中國公開賽，資格賽與法國球手卡素（Arthur Cazaux）交手。



黃澤林上星期獲外卡出戰成都公開賽，惟首圈不敵日本球手丹尼爾太郎，Coleman今星期轉戰北京，從資格賽打起，力爭中國公開賽正賽席位，首戰鬥法國球手卡素，這名23歲的法國球手世界排名84位，比Coleman高出65位。

黃澤林轉戰北京力爭中國公開賽正賽圈資格。（資料圖片／夏家朗攝）

雙方首盤一直互保發球局，Coleman在盤末把握破發機會，以6：4先下一城。Coleman在次盤延續氣勢，初段再破對方發球局領先，卡素及時回勇，連贏6局、3度打破Coleman的發球局，以6：2追成1：1平手。

進入決勝盤，第7局，卡素在發球局出現破發危機，惜Coleman未能把握，其後反在自己的發球局失守，落後4：5，他必須要打破對方發球局才可繼續賽事，即使卡素兩度有「Match Point」機會，Coleman展示韌力，逐一化解危機，力戰逾13分鐘成功破發，Coleman及後驚險保發，雙方打成6：6平手，以「Tie Break」分勝負，惟細分以5：7告負，力戰2小時23分鐘無緣晉級。

黃澤林。（資料圖片／夏家朗攝）