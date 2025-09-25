台維斯盃｜港隊明年2月如願主場再出擊　惡鬥頭號種子芬蘭爭晉級

港隊早前在台維斯盃力克烏茲別克，獲得明年2月世界I組的附加賽資格，港將們直言希望主場出戰。台維斯盃日前公布附加賽抽籤結果，港隊如願主場出擊，將硬撼頭號種子芬蘭。



港隊早前在台維斯盃世界II組以3：1擊敗烏茲別克，獲得來年的世界I組附加賽資格。國際網球協會（International Tennis Federation，簡稱ITF）周二（23日）公布抽籤結果，港隊與頭號種子芬蘭力爭晉級，將在香港主場出戰，若然港隊再下一城，有望自1994年後再闖世界I組。

港隊在維多利亞公園網球場出戰，更掀起撲飛熱，兩日門票15分鐘便一掃而空，兩日賽事同樣是坐無虛席，黃澤林賽後表示：「希望下次（台維斯盃）在更大的舞台﹑在啟德出戰吧！」

港隊出戰台維斯盃。（資料圖片／夏家朗攝）

芬蘭上場作客保加利亞，力戰5場以2：3僅負。根據上場陣容，維達寧（Otto Virtanen）是芬蘭隊中排名最高的球手，現時世界排名第140位。排名第17位的芬蘭被列為附加賽的頭號種子，比第53位的香港隊高出36名，這個北歐國家近年在台維斯盃有不錯成績，2023年曾經打入四強，而維達寧﹑禾素華治（Emil RUUSUVUORI）等功臣如今仍在陣中。