網球｜美國球手唐辛稱傷退出中國賽事　曾涉辱中國菜爭議

美國女子網球員唐辛（Taylor Townsend）宣布因腳踝受傷，退出兩站中國賽事。然而她早前在深圳比賽期間拍片批評中國菜，引發輿論熱議後一度道歉，事件被認為與今次退賽有關。



唐辛早前拍片批評中國菜。（網上圖片）

唐辛上周代表美國出戰在深圳舉行的金夫人盃（Billie Jean King Cup），期間在社交平台發布短片，批評賽事晚宴中提供的菜式，包括牛蛙、海參及雞內臟等。

她在影片中表示：「說實話，我對在自助晚餐看到的東西感到非常震驚……『這些人』竟然真的在殺青蛙……牛蛙不是有毒嗎？會長疣、起泡的吧？事實上這是加上辣椒、胡椒和洋蔥，感覺是 —— 好吧，你真的做成了一道菜。10分滿分我會給2分，因為這太瘋狂。」

言論迅速引發網民反彈，有人指她缺乏文化尊重，甚至帶有種族歧視。

事後唐辛在社交平台發布致歉影片，承認自己言論不當：「作為職業運動員，我有幸能周遊世界、體驗不同文化，這也是我熱愛這份工作的原因之一……我過去在中國的經歷非常美好，這些言論完全不能代表我的感受，我深感抱歉，沒有任何藉口，我會改進。」

唐辛其後公開道歉，最新宣布因傷退出中國賽事。（網上圖片）

事隔一星期，唐辛宣布因腳踝受傷，退出在北京舉行的中國網球公開賽及武漢公開賽，兩站均為WTA 1000分賽事。