網球｜美國球手唐辛稱傷退出中國賽事 曾涉辱中國菜爭議
撰文：威廉神
出版：更新：
美國女子網球員唐辛（Taylor Townsend）宣布因腳踝受傷，退出兩站中國賽事。然而她早前在深圳比賽期間拍片批評中國菜，引發輿論熱議後一度道歉，事件被認為與今次退賽有關。
唐辛上周代表美國出戰在深圳舉行的金夫人盃（Billie Jean King Cup），期間在社交平台發布短片，批評賽事晚宴中提供的菜式，包括牛蛙、海參及雞內臟等。
她在影片中表示：「說實話，我對在自助晚餐看到的東西感到非常震驚……『這些人』竟然真的在殺青蛙……牛蛙不是有毒嗎？會長疣、起泡的吧？事實上這是加上辣椒、胡椒和洋蔥，感覺是 —— 好吧，你真的做成了一道菜。10分滿分我會給2分，因為這太瘋狂。」
言論迅速引發網民反彈，有人指她缺乏文化尊重，甚至帶有種族歧視。
事後唐辛在社交平台發布致歉影片，承認自己言論不當：「作為職業運動員，我有幸能周遊世界、體驗不同文化，這也是我熱愛這份工作的原因之一……我過去在中國的經歷非常美好，這些言論完全不能代表我的感受，我深感抱歉，沒有任何藉口，我會改進。」
事隔一星期，唐辛宣布因腳踝受傷，退出在北京舉行的中國網球公開賽及武漢公開賽，兩站均為WTA 1000分賽事。
台維斯盃｜港隊明年2月如願主場再出擊 惡鬥頭號種子芬蘭爭晉級網球．中國公開賽｜黃澤林惡鬥第84位球手 激戰近兩個半小時憾負網球首位超級巨星波格患癌 命在旦夕未言棄：每天溫網決賽般戰鬥美網球手深圳參賽涉辱中國菜 稱牛蛙「吃了會長疣」捱批後致歉台維斯盃｜港隊報捷黃澤林感激球迷支持 冀來年主場移師啟德台維斯盃｜港隊3：1挫烏茲別克 黃澤林獨取兩分 維園紅海依舊