網球｜排名204黑馬上海大師賽封王　幸運候補外圍賽到4強挫祖高域

世界排名第204位的摩納哥球手華查洛（Valentin Vacherot）在上海大師賽爆冷封王，他昨晚（12日）在男單決賽以4：6、6：3、6：3逆轉擊敗其表兄、世界排名第54位的林達尼斯（Arthur Rinderknech），贏得個人生涯首個ATP冠軍，也成為自1990年大師賽系列創立以來，排名最低的冠軍得主。



華查洛贏得上海大師賽冠軍，創造歷史。（Getty Images）

26歲的華查洛在決勝分以一記直線正手穿越球鎖定勝局，隨即難以置信地雙手掩面，走到網前與表兄相擁，並衝上觀眾席與教練及家人擁抱慶祝。他延續賽事傳統，在場邊鏡頭寫上「爺爺奶奶會為我自豪」，並激動表示：「我根本不敢相信這一切，就像夢一樣。比賽始終有1人要落敗，但我認為今天有2個贏家，包括1個家庭以及整個網球界，這故事簡直難以置信。」林達尼斯亦在賽後讚賞表弟：「你傾盡全力，我為你感到高興。兩個表兄弟比獨自一人更強。」

在頒獎儀式中，兩人都不禁感觸落淚。（Getty Images）

今仗亦是ATP巡迴賽自1991年的麥根萊兄弟後，首次有單打決賽由同一家族成員對決。（Getty Images）

華查洛今次奪冠之路亦充滿傳奇。他之前一直以參加挑戰賽為主，在主要ATP賽事只曾獲得1場勝仗，原本不在今屆賽事參賽名單，因有2名球員退賽才獲得外圍賽資格。面對上海的炎熱及高濕度天氣，他由外圍賽首圈去到決賽連續打了9場比賽，其中6場是在先落後一盤的情況下逆轉勝。他在晉級過程中，更先後擊敗世界排名11的魯尼（Holger Rune）及24項大滿貫得主祖高域（Novak Djokovic），最終成為公開賽年代首位奪得巡迴賽冠軍的摩納哥球手。

這場勝利讓華查洛獲得約82萬英鎊（約852萬港元）獎金，是過往職業生涯總收入的兩倍多，也令他首次躋身ATP排名前100，創下個人新高。