網球｜費達拿質疑球場速度「人為」變慢　BBC引數據：未見下降

網球界近日掀起一場「球場速度之爭」。已退役的網壇天王費達拿（Roger Federer）上月在利華盃期間直言，現今巡迴賽的場地「變得太慢」，更暗示賽事總監控制球場速度，以提高出現冼拿（Jannik Sinner）對艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）「夢幻對決」的機會。



冼拿與艾卡拉斯成為新一代「雙驕」。（資料圖片/Getty Images）

費達拿在與洛迪克（Andy Roddick）的對談中說道，「賽事總監需要去修正這一點。我們不僅需要快的場地，也要讓冼拿和艾卡拉斯在極快和極慢的場地上都能交鋒，這樣比賽才更具吸引力。現在每個星期的場地都差不多，球員可以用同一套打法橫掃法網、溫網、美網，這正是問題所在。」

他認為賽會選擇放慢場地，是出於一種「安全感」：「場地變慢後，實力較弱的球員要擊敗頂級球手，就要打出更多不可思議的球；而如果場地太快，他可能只要在正確時機轟出幾球就能取勝。很多賽事總監喜歡看到冼拿和艾卡拉斯在決賽出現，這樣感覺比較安全，也有利於賽事宣傳。」

數據：大師賽速度未減反升

費達拿的質疑在球壇掀起廣泛討論，不過英國《BBC》根據 Courtspeed 網站的技術數據分析發現，情況或許並非如此。該報道指出，除了上海大師賽外，今年所有ATP 1000大師賽的球場實際速度均比2017年時更快。不過，即使最快的加拿大仍屬「中至快」（medium-fast）級別，並非傳統意義上的「快速場地」。

Courtspeed 網站球場速度指數

2025：加拿大（44.6）> 辛辛那提（43）> 邁阿密（40.7） > 上海（32.8）> 印第安韋爾斯（30.9）> 蒙地卡羅（29）> 羅馬（28.9）> 馬德里（26.1）

2017：上海（42.9）> 巴黎（37.5）> 加拿大（36.3） > 邁阿密（33.8）> 辛辛那提（33.6）> 印第安韋爾斯（27.4） > 蒙地卡羅（24.9）> 羅馬（22）> 馬德里（20.9）



註：快（45+）> 中至快（40-44.9）> 中（35-39.9）> 中至慢（30-34.9）> 慢（0-29.9）



數據顯示，雖然不同賽站之間仍存在細微差異，但球員的確不再需要大幅調整打法，就能在泥地、草地與硬地上取得佳績。專家指出，除了場地塗層和摩擦力外，氣溫與濕度、球拍線科技、用球一致性等因素也會影響實際球速。

鷹眼技術總監Iain Macleod解釋：「現代球拍線的技術，使得球在不同場地的反應變得更接近。過去上旋球在草地上會滑、在紅土上會彈，現在的差異明顯縮小。」

辛辛那提賽事總監：從未為個別球員調整

面對外界質疑賽會「偏袒球星」，辛辛那提大師賽總監Bob Moran否認有關說法：「我們從來沒有為某些球員而改變場地速度，這種想法根本不會出現在我們腦中。」

他續指：「我們今年的目標，是讓整個北美賽季保持一致性，從華盛頓到美網，維持在『中至快』範圍，這正是球員們希望的。我們去年已經算快了，甚至有球員說像在冰上打球，我不認為我們可以比那更快。」

Moran強調，賽會追求的是觀賞性而不是任何偏袒：「觀眾希望看到精彩的來回與戰術建構，而非只是一兩板就結束的比賽。」

打法同質化 網壇失去「風格碰撞」

前英國首席球手Jeremy Bates憶述，80、90年代的巡迴賽「就像兩個不同世界」：「當時有專攻紅土的球員，也有偏好快速場地的球員。你只有在四大滿貫才會看到他們交鋒，那正是比賽的魅力所在。現在大部分球手都打相似的底線球風，比賽的變化減少了。」

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的前教練Patrick Mouratoglou則持不同看法，他認為場地變慢「雖然令發球上網幾乎消失，但整體更有利觀眾」：「如果場地太快，比賽就會變成發球比賽，充滿Ace球和一秒鐘的回合，那其實很無聊。」

冼拿回應指自己只是盡量適應每一個場地。（資料圖片/Getty Images）

冼拿：球員不是決定者

至於現時世界排名第2、被點名的冼拿較早前在北京比賽時就這樣回應：「我和艾卡拉斯並不是製造場地的人，那不是我們的決定。我們只是盡力適應所有情況，我仍然覺得每星期都有點不同。」