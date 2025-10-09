網球．濟南挑戰賽｜黃澤林負俄球手無緣8強　激戰130分鐘飲恨止步

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）連續三站中國賽站首場失利，今周轉戰ATP濟南挑戰賽，首圈力克塞爾維亞的迪亞利（Laslo Djere）後，與俄羅斯球手巴比亞尤高夫（Petr Bar Biryukov）爭晉級，力戰三盤後告負，無緣8強。



黃澤林在香港主場戰畢台維斯盃後，赴內地出戰中國賽站，惟在成都公開賽﹑中國公開賽及上海大師賽首戰吞敗，Coleman今星期轉戰濟南ATP挑戰賽，首圈鬥塞爾維亞球手﹑世界排名82位的迪亞利，Coleman以7：6﹑6：2順利過關，今日與俄羅斯球手巴比亞尤高夫碰頭。

黃澤林首盤第7局被打破發球局，Coleman以4：6落後一盤。雙方第二盤互保發球局，戰至「Tie Break」，Coleman以細分7：5追成平手，並乘勢在決勝盤初段破發領先，惟後段關鍵時候未能保發，被巴比亞尤高夫追成5：5，雙方再次以「Tie Break」分勝負，曾經領先4：2的黃澤林被對手以5：7逆轉，力戰2小時10分鐘後告負，無緣8強。