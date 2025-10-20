英超球評｜利物浦負曼聯吞四連敗　史洛應趁機棄用沙拿突破困境

四連敗，在季初一度七連勝的利物浦，昨晚於主場以1：2不敵曼聯後，竟然繼2014年11月之後再度經歷四連敗。貴為上屆英超冠軍，而且今季大事擴軍，季初明明看似順風順水，紅軍這樣的滑坡令人驚訝；想不到，主帥史洛的「考牌戰」在領軍第二季才上演。



史洛與利物浦來到四連敗。（Getty Images）

要說利物浦的問題，真的一大堆，只不過季初的七連勝、連續幾場的絕殺，掩蓋了不少隱憂，其實一眾新兵未融入、夏天都在鬧轉會風波的伊沙克還未重拾最佳狀態、主將沙拿「回塘」的狀況愈趨嚴重、盛傳季尾自由身轉會的干拿迪踢來患得患失、近兩仗還有「鋼門」艾利臣因傷倦勤，史洛已無法再小修小補便能讓球隊重返正軌。

前鋒伊沙克還未重拾最佳狀態。（Getty Images）

上季利物浦有功勳名帥高普離任，史洛接掌後只能簽入一個難堪大用的基艾沙，但這樣反令這名荷蘭光頭主帥無法不直接動用高普的「遺產」，因此球隊的戰術陣式，沒有太大改變，逼搶依然凌厲，反擊依舊犀利，加上中場格雲貝治表現脫胎換骨，沙拿又為了續約施展渾新解數，於是史洛只微調一下，譬如在領先下便放慢節奏，大打「養生足球」，最後竟一舉稱王。

主將沙拿「回塘」狀況愈趨嚴重。（Getty Images）

然而，富創造力的右後衛阿諾特離隊、祖達又因車禍去世，加上教練團隊早知沙拿已過巔峰（所以球隊遲遲未續約），因此今季史洛明顯想革新，高價買入了域斯、伊沙克、艾基迪基、費林邦與卻基斯等，從這些新引入的人腳來看，並不完全適用於上季紅軍的4-3-3陣式：上季蘇保斯拉爾雖是攻中，但以逼搶為主，域斯卻擅小範圍盤扭與傳送；費林邦在利華古遜時踢翼衛，而不是4後衛陣式的右閘；伊沙克與艾基迪基都屬中鋒，位置重壘，這些轉會操作已反映史洛想轉變。

史洛的「考牌戰」在領軍第二季才上演。（Getty Images）

改革，伴隨的是陣痛，但被水晶宮與車路士連番絕殺，再於主場慘負曼聯，卻是劇痛。史洛在連敗之中，嘗試找尋新舊戰術與陣容上的平衡，例如將域斯放在後備席，可是依然難逃落敗。現在都四連敗了，史洛又應如何抉擇呢？畢竟正如前述，現在並非面對單一的問題，甚至個別球員更現信心危機。

與其畏首畏尾，史洛倒不如釜底抽薪，趁機棄用沙拿，戰術改為集中圍繞域斯，甚至其他新兵上，發揮新兵們原本的才能，例如是不是索性改踢3-4-1-2？那個「1」就是域斯，任他在前場自由發揮，就像他在利華古遜時那樣；事實上，今仗在66分鐘登場的域斯，上陣大約半小時，已有3次關鍵傳球，兩次成功傳中，而且落點很有威脅，他的創造力與靈氣，絕對是紅軍現時最欠缺的。至於在域斯身前的是，可以盡遣雙中鋒伊沙克與艾基迪基，反正兩人腳下功夫不俗，亦可以在邊路活動。

域斯的創造力與靈氣是紅軍現時最欠缺的。（Getty Images）

費林邦亦可踢回最擅長的右翼衛，而卻基斯出任左翼衛，亦可發揮其邊線突襲及傳中能力。事實上，這名匈牙利左閘上季明明入選最佳陣容，但今季卻表現得患得患失，其一是戰術上他不時要收入中路協助組織，這卻非他所長；二來他亦明顯給老大哥雲迪積克的氣場壓到失魂，昨仗最明顯的例子是，明明是雲迪積克大腳解圍「撻Q」省中身旁的卻基斯，但這名紅軍隊長轉身第一時間不是慰問隊友，而是用手勢叫卻基斯應該開口提場。

米路斯卻基斯今季表現患得患失。（Getty Images）

利物浦今季踢了12場賽事，只得2場保持不失，防線眾將責無旁貸，轉打三後衛陣式或有助堵塞漏洞，而紅軍原本就想收購水晶宮的馬克古希（Marc Guéhi），大抵史洛心目中也有變陣的想法。古希未投效，新秀基奧雲尼里安尼（Giovanni Leoni）又重傷，三後衛陣式是否要用上高美斯，但其實原左後衛羅拔臣也是選擇之一，他在蘇格蘭代表隊便不時踢左中堅。而且有這名副隊長在陣，也可以充當球隊的潤滑劑。

利物浦是時候放手改革了。（Getty Images）

電影《Money Ball》中擔任球隊總經理的主角畢彼特（飾演Billy Beane），同樣以革新思維領軍，以數據推翻經驗的模式，在開局初期表現不佳，後來卻造出破美國職棒紀錄的20連勝。電影中，現利物浦班主John Henry也有出場，他想挖走畢彼特加盟他旗下的波士頓紅襪，但並不成功；不過，波士頓紅襪在現實中正是運用了「魔球理論」，於2004年一舉奪冠。因此，John Henry應該會繼續相信改革、包容陣痛，現在正是史洛放手一搏的時候了。