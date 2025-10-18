名宿雙紅會︱謝拉特長傳準繩領軍贏波　港足主帥韋斯活攔截狠

「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」（RED on RED: Gerrard 11 VS Rio 11）今（18日）在啟德主場館上演，獲27081名球迷入場。

「神奇隊長」謝拉特展示出其長傳功架，與懷斯默契依然；紅魔名宿亦有沙夏梅開二度。港足主帥韋斯活後備上陣，攔截快狠準；前港隊球員林嘉緯亦交出一入球一助攻，最終謝拉特邀請隊贏4：2。



今場比賽緊接香港足球代表隊的亞洲盃外圍賽，周六（18日）於啟德主場館上演，比賽氣氛明顯被港隊比下去。

場內有小型旗海。（夏家朗攝）

場內有不少空位。（夏家朗攝）

雙方出場非但沒有背景音樂，直至開賽一刻，場內仍有不少空位，預期中的「紅海」沒有出現，縱有小型「旗海」與小型橫幅，但場內欠缺強而有力的打氣聲或歌曲，靠網絡紅人「達哥」擔任主持人帶動氣氛，但他一句經典開場白「聲音畫面有冇問題？」卻只獲少數球迷回應。

紅魔鬼傳奇球星隊正選包括領軍的里奧費迪南（Rio Ferdinand）、維迪（Nemanja Vidić）、布朗（Wes Brown）、貝碧托夫（Dimitar Berbatov）、沙夏（Louis Saha）、卡域克（Michael Carrick）及畢特（Nicky Butt）等，曾是曼聯青訓出身的港足主帥韋斯活，與港足名宿陳肇麒、唐建文一起坐後備；李海強則因身體不適缺陣。

謝拉特是今日比賽的焦點之一。（夏家朗攝）

至於紅軍傳奇球星則由退役後首度訪港比賽的「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）帶領，正選還有杜迪克（Jerzy Dudek）、貝加（Partik Berger）、懷斯（John Arne Riise）、史米沙（Vladimir Smicer）、希比亞（Sami Hyypia）、路爾斯加西亞（Luís Garcia）與曾踢過曼聯的奧雲（Michael Owen）；當中介紹奧雲出場時，現場報以零星噓聲。港足名宿范俊業、陳偉豪、李康廉與2013年友賽射破紅魔大門的林嘉緯都先列後備。

謝拉特多次長傳落點都相當準確。（夏家朗攝）

開賽僅兩分鐘，謝拉特施展招牌長傳至左路，古斯鍚（Tomasz Kuszczak）出迎時不慎跣腳倒地，皮球彈落懷斯腳下，他輕鬆射入空門領先1：0。紅軍名宿早段佔優，這班昔日利物浦拍擋默契依然，數次第一時間配合都叫球迷拍爛手掌，謝拉特傳送的準繩度更是高得令人驚訝，中場一次轉身完美騙過畢特，令這名前南華球員只能抓頭「懷疑人生」。

維迪上半場擺烏龍。（夏家朗攝）

16分鐘，懷斯左路急勁傳中，逼得維迪解圍犯錯，大力踢入自己龍門，紅軍名宿領先至2：0。僅5分鐘後，曼聯名宿即憑沙夏頭槌入波追近。上半場最「古靈精怪」非懷斯莫屬，這名挪威左閘不時做出各種表情，如叉腰扮攰、示意對手上前攔截；又應球迷要求重現其「手榴彈」界外球威力；貝碧托夫亦剔起皮球用頭控波，同樣惹得球迷大笑，可惜他單刀面對杜迪克卻瀟灑不再，錯失入球機會。

懷斯不時做出各種表情，相當搞怪。（夏家朗攝）

之後紅軍名宿隊有李康廉與陳偉豪後備登場，范俊業則臨時調隊、取代受傷的古斯鍚把關；下半場5分鐘，李康廉走位接應懷斯的直線，窄角度面對范俊業僅僅射出界。港足主帥韋斯活稍後亦上陣，他第一次解圍雖然「撻Q」，但落腳攔截卻快、狠、準，瓦解對方組織；場上也不時嘗試設下「越位陷阱」，多次舉手向旁證示意。

港足主帥韋斯活。（夏家朗攝）

71分鐘，陳肇麒接應貝碧托夫助攻，近門第一時間撞射斜出；78分鐘林嘉緯接應謝拉特回傳中路，推順於禁區頂射破范俊業十指關，再度射破「紅魔」大門。沙夏臨完場前回敬一腳「冷箭」直飛死角，但林嘉緯橫傳路爾斯加西亞破門，最終謝拉特邀請隊以4：2擊敗里奧費迪南邀請隊，為香港球迷帶來一場極具娛樂性的賽事。