英超｜阿仙奴角球攻勢破富咸重登榜首　杜沙特一箭定江山

阿仙奴重返英超榜首，他們周六（18日）作客富咸，憑李安度杜沙特（Leandro Trossard）下半場一箭定江山，以1：0小勝對手，全取三分。



李安度杜沙特射破前阿仙奴門將賓特尼奴。（Getty Images）

阿迪達今場缺少隊長馬田奧迪加特，改以伊比爾治伊斯正選出戰。主隊富咸初段表現積極，哈利威爾遜及約舒亞京治先後考驗門將大衛拉耶。阿仙奴其後逐步站穩陣腳，卡拉科利（Riccardo Calafiori）一度窩利破網，但被判越位在先。

李安度杜沙特攻入全場唯一入球。（Getty Images）

易邊後客軍明顯加強壓力，戰至58分鐘終於打開紀錄。布卡約沙卡（Bukayo Saka）開出角球，由中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）頂後，杜沙特伏兵遠柱近門掃入。沙卡其後再博得十二碼，但經VAR覆核後被推翻。

布卡約沙卡的十二碼被VAR推翻。（Getty Images）

沙卡賽後接受訪問時坦言球隊「並非完美開局，但展現了取勝心態」。他說：「外界有很多期望，我們只是專注贏波。角球是我們經常練習的環節，很高興能轉化為入球。」

主帥阿迪達則讚揚球隊在困難情況下取勝：「這是一場艱苦的勝仗，富咸防守井然有序，但我們找到方法入球，又保持清白之身。」對於被推翻的十二碼判決，他淡然回應：「如果VAR要花那麼久，還算是『明顯錯誤』嗎？」

今仗過後，阿仙奴以8戰19分再度登上榜首，領先次席的曼城3分。利物浦則以15分排第3但少踢一場，紅軍將於周日（19日）晚迎戰曼聯上演「雙紅會」。