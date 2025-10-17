英超｜新財政條例球會意見分歧　曼聯曾批影響競爭力料繼續反對

英超球會對全新財政條例方案出現分歧，賽會將於11月21日召開會議，投票決定是否採用「TBA」及「SCR」兩套制度，以取代現行的「PSR」。



TBA (Top to Bottom Anchoring)：自下而上錨定，以聯賽收入最低球會作為基準，限制最高球會的支出

SCR (Squad Cost Ratio)：球隊成本比例，按球會總收入計算，例如支出不能超過收入的85%（歐洲足協只要求不超過70%）

PSR (Profit and Sustainability Rules)：盈利及可持續發展條例，規定球會在3年內虧損不得超過1.05億鎊



英超球會將在11月21日的會議中就新財政條例方案投票。（資料圖片/Getty Images）

現行PSR規定，球會在3年內的虧損不得超過1.05億鎊（約10.76億港元），但被批評難以控制各隊開支。新方案中，SCR將按球會總收入設定支出上限，英超的建議比例為85%，而歐洲足協要求參加歐洲賽球會遵守的上限為70%。TBA則更進一步，以聯賽榜尾球會的電視及獎金收入為基準，限制所有球會在球員薪金、轉會及經紀費用上的總支出不得超過其5倍。

以2023/24球季為例，包尾的錫菲聯收入約1.1億鎊，如TBA正式實施，來季任何球會的總支出上限將為5.5億鎊。相比之下，若歐洲豪門只受SCR規範，收入10億鎊的球會可動用7億鎊作開支，令英超球會在歐洲舞台上處於劣勢。

歐洲足協推行SCR，出戰歐洲賽的球會支出上限受本身收入限制。（資料圖片/Getty Images）

部分英超球會認為TBA有助維持聯賽競爭平衡，但據英國《BBC》報道，有部份球會將只會支持實施SCR。事實上在去年的年議中，有16間球會支持深入研究TBA，惟曼聯、曼城及阿士東維拉三隊明確投反對票。

曼聯在去年的會議中已投反對票。（資料圖片/Getty Images）

曼聯班主之一的拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）當時就直言：「這措施會限制英超頂級球會，令我們無法與皇家馬德里、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑或巴黎聖日耳門競爭，這是荒謬的。」

若球會違反TBA支出規例，根據建議可能會直接在聯賽榜中扣分。在2023及24年，愛華頓及諾定咸森林已因違反PSR而被扣分。

曼城亦是少數投反對票的球會之一。（資料圖片/Getty Images）

另一方面，球員公會（PFA）仍堅決反對TBA，擔心該制度會影響現有合約及薪酬自由，並已聘請大律師研究潛在法律行動。賽會方面則強調，已提供多次機會予PFA發表意見。