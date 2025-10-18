名宿雙紅會︱陳肇麒評啟德草地　林嘉緯爆韋斯活飛剷後被睥

「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」在啟德主場館落幕，在2.7萬名球迷見證下，謝拉特邀請隊以4：2擊敗里奧費迪南邀請隊。比賽除了讓觀眾一睹前英超球星的風采，一眾本地名宿亦有亮眼表現。



兩隊球員賽後繞場一周，少數球迷把球衣拋落草地，成功獲得簽名；但大部份名宿與港足主教練韋斯活都沒有進入混合採訪區。

林嘉緯助謝拉特邀請隊捧盃。（夏家朗攝）

本地名宿成為傳媒追訪對象，林嘉緯今仗交出入球與助攻，這位前港隊中場2013年代表傑志友賽曼聯，便曾射破紅魔大門，今次再度得手，他笑言全靠運氣，對於入球由「神奇隊長」謝拉特助攻，他特別深刻，「很夢幻，已經有一段時間沒這麼緊張過，因為身邊是謝拉特，怕自己傳失波。」

去年退役的他坦言，沒想過在職業生涯完結後，仍有機會在啟德主場館比賽，「這球場氣氛好，對香港足球發展很重要。能與眾球星合作，我很享受，是值得記住的一場比賽。」

陳肇麒未能取得入球。（夏家朗攝）

前港足中鋒陳肇麒今場比賽兩度接應貝碧托夫的傳送，卻都錯失良機，他笑言自己射得差，仍要跟對方學習。他表示：「能夠跟小時候電視中的球員一同比賽，作為香港球員，有這種機會很難得。能夠進入曼聯的更衣室，我們都有點害怕，看到他們熱身，還是很認真對待比賽，世界級真的是世界級。」

這是他首次在啟德主場館比賽，而比賽中段曼聯名宿隊先後有門將古斯錫，與隊長里奧費迪南受傷，陳肇麒稱，啟德主場館的設施好，但「草地有點問題」，「踢落感覺硬，『埲埲聲』，球員較容易受傷。」

古斯鍚（右）一開賽已受傷。（夏家朗攝）

韋斯活也有出場比賽。（夏家朗攝）

談到今場隊友、港足主教練韋斯活，陳肇麒指自己跟對方一前一後，沒太多交流；在場有傳媒引用評述員指，韋斯活是後防「定海神針」，陳肇麒回應：「後防維迪比較勁，因他一向是世界級中堅。」至於林嘉緯則稱，比賽時無特別留意韋斯活表現，但透露：「印象中有一球他（韋斯活）飛剷，然後謝拉特擰轉頭望向他。」

港足名宿陳偉豪。（夏家朗攝）