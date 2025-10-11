全運會｜港隊田徑公布51人名單　呂麗瑤四度出戰冀破今季最佳

中國香港田徑總會今日（11日）於香港體育學院公布2025-26年度香港隊名單，同時宣布港隊參加第十五屆粵港澳全運會的31人大軍。近年在美國訓練﹑即將第四度出戰全運會的跨欄女將呂麗瑤，雖然不是在香港主場出擊，但有機會在香港附近出賽，呂麗瑤感格外親切。



香港田總今日在香港體育學院公布本年度的香港隊名單。（梁鵬威攝）

第十五屆粵港澳全運會的田徑項目將在下月15至20日，於廣東省奧體中心體育場上演，香港田總今日公布全運會的參賽名單。香港隊今屆派出25男26女﹑一共51名運動員角逐全運會，參賽人數是上屆陝西全運的3倍，一眾田徑港將齊集香港體育學院，當中包括近年在美國訓練的「香港欄后」呂麗瑤。

香港隊在今屆全運派出51人出戰。（梁鵬威攝）

呂麗瑤在2013年的遼寧全運初登場，回顧過去三屆，每一屆的心態也不一樣，「全運會是高水平的賽事，當年（2013年）第一次參加，當時覺得入圍已經贏了，第二﹑三屆則以決賽資格為目標，加上上屆賽事在疫情期間進行，在停擺的年半﹑兩年間可以參加大賽，都沒有太多的追求。」

呂麗瑤即將迎來第四屆全運會，雖然賽事並非在香港主場上演，但她同樣有熟悉的感覺，「過去兩年我不斷在香港以外的地方比賽，今屆賽事在大灣區舉行，回到香港附近地方比賽的感覺格外親切和熟悉，對內地賽事運作都有認識，所以不會太緊張。」

呂麗瑤將會第四度參加全運會。（梁鵬威攝）

呂麗瑤早前在日本東京參加世界錦標賽，是今屆唯一的香港代表，她在初賽跑出13.43秒，對比3年前的世界室內田徑錦標賽，自己的心理狀態更加穩定，「當年在貝爾格萊德參加世室（世界室內田徑錦標賽）是我生涯第一次，當時有點怯，同時抱着學習﹑見識的心態，很多事情都很好奇，變相難以專注在自己身上。今次在東京的心定很多，我知道自己練習與其他選手沒有分別，我只要在場上好好發揮就可以了。」

呂麗瑤生涯首次參加世界錦標賽，自言發揮比2022年的世界室內田徑錦標賽更好。（Instagram截圖）

呂麗瑤近年甚少在本地賽亮相，上一次已經是2024年的香港田徑錦標賽，事關她在2023年年底把訓練基地移師美國佛羅里達州，跟隨愛爾蘭教練John Coghlan，與她一同訓練的跑手中，兩個曾在巴黎奧運亮相，其中之一更是銅牌得主﹑波多黎各跑手Jasmine Camacho-Quinn，她坦言良性競爭，有助她的成長。

「在美國訓練時，每次練習也像比賽，可以確實地看到與頂級的跑手的差距，每次訓練都很開心，因為你知道已擁有高質素的訓練，只要我做好自己就可以。」呂麗瑤近年大部分賽事都沒有教練跟隨，今次有教練隨隊下，她也比較心安，並以打破今季最佳時間13.32秒為目標。

呂麗瑤希望在全運會寫下今季最佳時間。（梁鵬威攝）

全運田徑｜陳俊浩力爭全運再破港績

早前在香港田徑公開賽中，陳俊浩在男子400米跑出47.12秒，打破塵封10年的香港紀錄，雖然打破港績一直在他與教練的計劃中，但依然感到驚喜，「灣仔（運動場）原來是我的福地，本身視該場（香港田徑公開賽）是全運會的熱身賽，抱平常心出賽，竟然做得到這成績，當然有點喜出望外。」陳俊浩打破香港紀錄，他的教練鄧漢昇當然高興，但第一句並非恭喜愛徒，「如果你最後30米個身唔好向後，你就46（秒）啦！」

全運會雲集全國好手，今年才轉戰400米的陳俊浩，今夏先後參加世大運﹑亞錦賽，體驗到中外強手的實力後，即使首度出戰全運會，他希望在全運會的舞台上再下一城，跑進47秒內，「在世大運﹑亞錦賽後，與不少（跑）45秒﹑46秒的跑手碰頭，他們在頭300米的速度都很高，若然跟隨他們的節奏很易打亂陣腳。內地不少跑手也是45﹑46秒的速度，希望運用之前的經驗，好好運用訓練的元素，加上借助對手的速度來再打破港績。」除了400米，陳俊浩將在全運出戰男子400米跨欄。

剛打破香港紀錄的陳俊浩，希望在全運會再下一城。（梁鵬威攝）

出戰女子馬拉松的羅映潮（Virginia），同樣是首度代表港隊參加全運會，心情十分期待，正值馬拉松賽季，Virginia自言狀態不俗，對自己有信心，今次以打破個人最佳時間為目標，預想排名卻先賣關子，「我對排名都有追求，但我希望做到才分享。」

今屆全運會馬拉松首次採用跨境路線，從深圳灣體育中心出發，其後沿深圳灣大橋進入香港境內，再從大橋折返至深圳灣體育中心的終點。Virginia指深圳路段有所調整，但都不太擔心，她希望比賽當日有更多香港人到場支持，他們的打氣是十分有幫助。

同樣首次參加全運的羅映潮，希望打破個人最佳。（趙子晉攝）

全運會香港田徑隊名單



男子100米 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維

男子110米跨欄 廖曉朗﹑張宏峰﹑張紹衡

男子200米 葉景維﹑古綽峰﹑吳君浩

男子400米﹑男子400米跨欄 陳俊浩

男子800米﹑1500米 金智武

男子10000米 謝俊賢

男子跳高 張銘雄﹑祈尊康﹑黎柏希

男子跳遠 黃珀恒﹑陳銘泰﹑羅毅謙

男子三級跳 陳志強﹑黃俊穎

男子標槍 許懷熙

男子20公里競步 錢文傑

男子馬拉松 林穎璋﹑張耀樑



女子100米 陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文

女子100米跨欄 呂麗瑤﹑盛楚殷

女子200米 邱蒨庭﹑李紫桃﹑徐穎恩

女子400米 徐穎恩﹑馬穎雯﹑蔡思晨

女子400米跨欄 馬穎雯

女子1500米﹑3000米障礙賽 曾曉彤

女子10000米 姚潔貞

女子跳高 張靜嵐﹑鍾慧欣﹑黃沅嵐

女子跳遠 俞雅欣﹑賈慧妍﹑李曉頤

女子三級跳 陳彥霖

女子標槍 鄺施愛

女子馬拉松 羅映潮﹑屈旨盈﹑司徒兆殷



男子4X100米接力 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維﹑陳一樂﹑李康傑﹑吳君浩

女子4X100米接力 陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文﹑鄧焯文﹑庾沛怡

混合4X100米接力 郭俊廷﹑鍾梓聖﹑葉景維﹑陳一樂﹑李康傑﹑吳君浩﹑陳佩琦﹑江俊淇﹑白凱文﹑鄧焯文﹑庾沛怡

女子4X400米接力 徐穎恩﹑馬穎雯﹑蔡思晨﹑鄧佩君

