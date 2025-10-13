全運會︱滑浪風帆港隊力爭24年後再奪牌　16歲小將為備戰停學一年

滑浪風帆港隊將派出兩男兩女運動員——鄭清然、歐令揚、馬君正、張子悅，角逐下周一（20日）於廣東省汕尾展開的第15屆全國運動會滑浪風帆水翼帆板（iQFOiL）項目，力爭相隔24年後再踏頒獎台。



第15屆全運會滑浪風帆賽事將分成兩個階段進行，第一階段賽事將於下周一（20日）展開，港隊代表會直接躋身10月24日開始的第二階段賽事，前8名選手將晉級30日舉行的獎牌賽。

全運會滑浪風帆港隊成員：左起張子悅，鄭清然，馬君正，歐令揚。（中國香港滑浪風帆會提供）

港隊早前透過選拔選出兩男兩女運動員參賽，男子組由巴黎奧運代表鄭清然及杭州亞運代表歐令揚出戰，二人直言不少內地選手具備世界頂級水平，包括杭州亞運金牌得主畢焜亦會代表廣東參賽，可以預期競爭將會相當激烈。

鄭清然會參與全運會。（中國香港滑浪風帆會提供）

女子組成員則是巴黎奧運選手馬君正，與只有16歲、首次參加大型綜合運動會的張子悅。馬君正感覺自己堅負重任：「今次責任感比前更強，特別尋求教練團意見提升自己水平，做好榜樣。我與師妹屬於不同類型的運動員，自己在起水準繩度及調校器材技巧無疑較具經驗，但是師妹的體能比我更好，推動我更加落力操弗自己。」

馬君正去年曾出戰巴黎奧運。（中國香港滑浪風帆會提供）

小將張子悅今年7月才首度越級征戰世界賽成人組別，並在8月舉行的全國青少年冠軍賽勇奪冠軍。父母皆是滑浪風帆運動員出身的她，6歲便開始接觸滑浪風帆；她為備戰全運會及於來年名古屋亞運新增設的滑浪風帆U19組別，特別停學一年專心訓練。張子悅期望汲取經驗，為未來奮戰：「學業可以在將來追趕回來，自己在各方面經驗還有很多不足，特別是起水時間拿捏需要加強，希望能透過這幾個月的特訓，拉近與各地選手差距。」

16歲的張子悅首度出戰大型運動會。（中國香港滑浪風帆會提供）

滑浪風帆港隊曾憑「風之后」李麗珊於2001年舉行的第9屆全運會奪得銀牌，總教練陳敬然期望港隊可相隔24年後再踏頒獎台，但先以晉級獎牌賽為目標。他表示港隊近月長駐汕尾訓練，比賽場地遮浪鎮向以大風大浪見稱，可挑戰運動員的體能極限及技巧。

第15屆全國運動會滑浪風帆港隊名單:



男子水翼帆板（iQFOiL）級：歐令揚、鄭清然

女子水翼帆板（iQFOiL）級：張子悅、馬君正



比賽日程

第一階段比賽：10月20至22日

第二階段比賽：10月24至29日

獎牌賽：10月30日



比賽場地：汕尾市廣東海上項目訓練中心

