歐聯｜利物浦作客5：1勝法蘭克福

歐聯周三（22日）舉行聯賽階段第3輪賽事，其中利物浦作客以5：1勝法蘭克福。



法蘭克福對利物浦的賽事，上半場26分鐘，法蘭克福的Rasmus Kristensen先開紀錄。至35分鐘，艾傑迪基（Hugo Ekitike）建功，為利物浦扳平。4分鐘後，雲迪積克（Virgil van Dijk）在加普（Cody Gakpo）助攻下取得入球，助利物浦反超前2：1。至44分鐘，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）入球，將比數改寫至3：1。

下半場，加普在66分鐘取得入球，利物浦擴大領先至4：1。至70分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）將比數改寫至5：1。

同日歐聯賽事結果

畢爾包 3：1 卡拉巴克

加拉塔沙雷 3：1 波杜基林特

摩納哥 ０：０ 熱刺

阿特蘭大 ０：０ 布拉格斯拉維亞

拜仁慕尼黑 4：０ 布魯日

車路士 5：1 阿積士

皇家馬德里 1：０ 祖雲達斯

士砵亭 2：1 馬賽