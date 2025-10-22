歐聯︱阿仙奴宣言式勝利大勝馬體會 約基利斯梅開二度向亨利致敬
撰文：吳慕兒
出版：更新：
歐聯第3輪賽事，阿仙奴對馬德里體育會這場焦點大戰，槍手下半場13分鐘內連入4球，4：0大勝對手，與巴黎聖日耳門和國際米蘭一樣3戰全勝，射手約基利斯（Viktor Gyökeres）梅開二度終結入球荒，獲主帥阿迪達讚揚他的加盟讓阿仙奴成為一支更強球隊。
約基利斯梅開二度終結入球荒 領阿仙奴4：0大勝馬體會
約基利斯以6400萬英鎊加盟後穿上傳奇槍手亨利的14號戰衣，他在季初頭4仗攻入3球，之後7場比賽均未能取得入球，不時看來神情沮喪。不過在夏維斯膝傷長期缺陣下，這位27歲鋒將持續受重用，並在對馬體會一仗終結入球荒。
半場雙方踢成0：0，阿仙奴57分鐘憑中堅加比爾馬加希斯的頭槌開紀錄，之後入球停不了，64分鐘馬天尼利射成2：0，約基利斯先後在67和70分鐘取得入球，湊成4：0大捷。賽後阿迪達大讚約基利斯不止帶來入球，還在很多方面幫助球隊。
隔空向亨利致敬：這件球衣的入球會陸續有來
亨利為CBS電視台當評述，約基利斯梅開二度後接受該台訪問時稱，「感覺很好，穿上這件球衣後的入球將會陸續有來，感覺實在太奇妙。」
這位瑞典前鋒把握機會向亨利致敬，「老實說，阿仙奴不是有太多球衣號碼供選擇，但當我可選擇14號球衣，是個莫大榮耀。」他續稱，「我們渴望贏得錦標，那是最重要的事情，當然我想作出貢獻，取得入球。」
阿迪達讚揚，「約基利斯很強壯，開放，面向每一個人。他的迫搶、傳球和控球都很出色」，指出他的入球只是錦上添花，「今天他攻入兩個很不同的入球，希望他開始掌握節奏，持續取得入球。」
